Hamás v severní části zlikvidován, hlásí armáda Izraele. Hodlá měnit taktiku

Ojedinělé útoky na Izrael vycházející ze severu Pásma jsou přesto očekávatelné, varoval Hagari podle serveru The Times of Israel (ToI).

Armáda při téměř tři měsíce trvající operaci zabavila desítky tisíc zbraní a miliony dokumentů, uvedl Hagari. Jednotky se teď budou soustředit na operaci v jižnějších částech oblasti, kde žije přes dva miliony Palestinců. Uprchlické tábory ve střední části Pásma Gazy jsou podle Hagariho „hustě obydlené a plné teroristů“, zatímco Chán Júnis na jihu je „podzemní město plné tunelů“. Právě v tunelech se podle Izraele ukrývají bojovníci Hamásu a útočí z nich na Izrael.

„Bude to chvíli trvat, boje budou pokračovat po celý rok 2024. Postupujeme podle plánu, abychom dosáhli našich válečných cílů: zneškodnit Hamás i ve střední a jižní části a soustředit veškeré zpravodajské, operační i bojové síly na osvobození rukojmích,“ uvedl Hagari.

Izrael zahájil válku proti hnutí Hamás poté, co tato skupina 7. října zaútočila na Izrael, zabila asi 1200 lidí a asi 240 osob unesla do Pásma Gazy. Přes stovku jich skupina propustila koncem listopadu během dosud jediného krátkodobého příměří, a to výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli.

Hamás v Pásmu Gazy vládne od roku 2007. Izraelské odvetné údery v palestinském Pásmu Gazy si podle úřadů ovládaných Hamásem od října vyžádaly přes 22 700 obětí.

24. prosince 2023