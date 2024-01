Izrael přesně ví, kde je vůdce Hamásu Sinvár. Ale má u sebe rukojmí jako štíty

Izraelská armáda ví přesně, kde se ukrývá vůdce palestinského teroristického hnutí Hamás v Gaze Jahjá Sinvár. Nemůže ho však zabít raketovým úderem, protože ho obklopuje množství izraelských rukojmích. Informuje o tom portál The Times of Israel. V neděli to podle něj řekl i bývalý šéf vojenské rozvědky Amos Jadlin.