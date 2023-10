Odsuďte Hamás, vyzval izraelský ambasador při OSN a připnul si žlutou hvězdu

„Žlutá hvězda symbolizuje bezmoc židovského národa a jeho vydání na milost druhým. Dnes máme nezávislou zemi a silnou armádu,“ napsal na sociální síti X Dajan. „Jsme pány svého osudu. Dnes na klopu patří modro-bílá vlajka, ne žlutá nášivka,“ dodal.

Erdan v OSN v pondělí večer také účastníkům setkání vytknul, že zapomněli, proč byla organizace před téměř 80 lety založená, a připomněl utrpění Židů za druhé světové války.

„Někteří z vás se za posledních 80 let nic nenaučili. Někteří z vás zapomněli, proč byl tento orgán ustaven. Já vám to tedy připomenu. Ode dneška, kdykoliv se na mne podíváte, tak si vzpomenete, co se stane, když tváří v tvář zlu zůstanete mlčet. Stejně jako mí prarodiče a prarodiče milionů Židů budeme i já a můj tým od nynějška nosit žluté hvězdy. Tuto hvězdu budeme nosit, dokud se neprobudíte a neodsoudíte zvěrstva Hamásu,“ uvedl Erdan.

Nový konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás vypukl v sobotu 7. října, když palestinští ozbrojenci zaútočili na Izrael z Pásma Gazy, což si podle izraelských úřadů vyžádalo přes 1 400 mrtvých. Izrael v odvetě zahájil vzdušné údery na Pásmo Gazy, kde podle palestinských úřadů přišlo o život přes osm tisíc lidí. Pásmo Gazy a jeho úřady ovládá od roku 2007 Hamás.

Valné shromáždění OSN v pátek přijalo rezoluci, která vyzývá obě strany konfliktu mimo jiné k tomu, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo, ochránily civilisty a propustily všechny nelegálně zadržované civilisty.

Rezoluce vyzývá k okamžitému humanitárnímu příměří a rovněž uvádí, že „spravedlivého a trvalého řešení“ izraelsko-palestinského konfliktu lze dosáhnout jen mírovými prostředky a v souladu s mezinárodním právem a na základě dvoustátního řešení, tedy existence Izraele a samostatného palestinského státu.

Text ale neobsahuje přímé odsouzení Hamásu a 14 zemí, včetně USA, Izraele nebo České republiky ho proto odmítlo podpořit. Pro hlasovalo podle OSN 121 států a 44 se zdrželo. Původně bylo uváděno 120 států, ale Irák s odkazem na „technické problémy“ změnil svůj hlas na „ano“.

Jde o první společnou reakci OSN, Rada bezpečnosti opakovaně nebyla schopna se na vlastní rezoluci o dění na Blízkém východě shodnout.