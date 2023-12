Při izraelském útoku zahynulo šest lidí. Osud odvlečených rukojmích není jasný

Šest lidí přišlo o život při izraelském útoku na město Tulkarm na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedla ve středu agentura Reuters s odvoláním na palestinské úřady. Izraelská armáda se k útoku nevyjádřila, napsal portál The Times of Israel. Osud více než poloviny z 240 rukojmích, které ozbrojenci Hamásu při útoku na jih Izraele odvlekli do Gazy, zůstává nejasný.