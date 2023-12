Izrael zvažuje, že nezabije vůdce Hamásu. Může je vyhostit do Kataru

Televize Kan ve svém zpravodajství citovala několik nejmenovaných izraelských zdrojů, podle nichž by Sinvár a Díf mohli dostat svého druhu imunitu a byli by deportování do Kataru či jiné země. O této možnosti už prý jednalo izraelské vojenské i politické vedení, i když zatím neexistuje žádný konkrétní návrh. Podle televize by to mohlo být součástí řešení, které by zajistilo propuštění všech rukojmích stále držených v Gaze a napomohlo ukončení války.

Jeden ze zdrojů televizi řekl, že by takový plán nesměl mít negativní dopad na hlavní izraelský cíl, kterým je zničení vojenských kapacit Hamásu, který spolu s dalšími ozbrojenými organizacemi 7. října při útoku na Izrael zabil na 1200 lidí. Jiný zdroj vyjádřil přesvědčení, že „deportace vedení Hamásu do zahraničí není v rozporu s válečnými cíli“.

Palestinští ozbrojenci 7. října unesli z Izraele na 240 lidí. Část jich během sedmidenního příměří v listopadu propustili, ale kolem 130 by jich podle izraelských zdrojů mělo být nadále v Gaze, i když 20 z nich už je pravděpodobně po smrti. V neděli izraelská armády podle agentury Reuters oznámila, že těla pěti mrtvých rukojmích vyzvedla ze sítě podzemních tunelů na severu Gazy.

Egyptský návrh podle The Jerusalem Post počítá s několika fázemi, během nichž by se dospělo k úplnému klidu zbraní. Ta první by přinesla nejméně dvoutýdenní příměří, během něhož by Hamás a další palestinští radikálové propustili 40 rukojmích a Izrael 120 vězněných Palestinců.

Druhá fáze by spočívala v dialogu soupeřících palestinských organizací Fatah a Hamás pod záštitou Egypta a vytvoření technokratické vlády v Gaze. Ve třetí fázi by bylo možné uzavřít dohodu na ukončení války a výměně zbývajících rukojmích za další palestinské vězně.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal však naposledy v neděli znovu najevo odhodlání bojovat do „absolutního vítězství nad Hamásem“.

Desítky mrtvých po náletu na uprchlický tábor

Při izraelském náletu na uprchlický tábor Maghází ve střední části Pásma Gazy zemřelo v neděli nejméně 70 lidí, uvedlo zdejší ministerstvo zdravotnictví ovládané radikálním palestinským hnutím Hamás. Počet obětí bude pravděpodobně ještě stoupat, jsou přesvědčeny úřady. Informuje o tom agentura Reuters. Agentura AP útok označuje za „jeden z nejsmrtelnějších“ v celé válce. Izrael uvedl, že informace prověřuje.

18. prosince 2023

„To, co se děje v táboře Maghází, je masakr, který byl spáchán na přeplněném obytném náměstí,“ nechal se slyšet mluvčí ministerstva zdravotnictví Ašraf Kidra. Hamás, který v říjnu v Izraeli spolu s dalšími ozbrojenými skupinami zabil na 1200 lidí, nálet označil za „hrozný masakr“ a „nový válečný zločin“.

První zprávy o leteckém útoku kolem 20:00 SEČ hovořily o 16 mrtvých, jejich počet ale výrazně stoupl. Novináři AP, kteří jsou v nedaleké nemocnici, informovali o usilovných snahách Palestinců pomoci zraněným. Viděli také mrtvé, včetně malého dítěte.

„Všichni jsme byli terčem útoku,“ řekl jim muž jménem Ahmad, který přišel o několik členů rodiny. „V Gaze stejně není nikde bezpečno.“