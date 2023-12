V Gaze hrozí hladomor, varuje Světový potravinový program. Čtvrtina lidí má hlad

„Nikdy jsem neviděl nic podobného rozsahu jako nyní v Gaze, navíc jak rychle se to stalo, za pouhé dva měsíce,“ citovala agentura AP hlavního ekonoma Světového potravinového programu (WFP) Arífa Husajna. Podle údajů této organizace čelí v Pásmu Gazy hladu na 580 tisíc lidí. „Nejsou to jen čísla – za těmito alarmujícími statistikami jsou jednotlivé děti, ženy a muži,“ řekl Husajn. „Rozsah a rychlost, s jakou tato krize vznikla, jsou bezprecedentní,“ dodal.

Světová zdravotnická organizace (WHO) pak uvedla, že na severu Pásma Gazy už nefunguje žádná nemocnice a na jihu jich je v provozu devět, všechny jsou však přeplněné zraněnými a uprchlíky. Portál The Times of Israel ve čtvrtek citoval zástupce WHO Seana Caseyho, který v předchozích dnech navštívil dvě nemocnice na boji a bombardováním zdevastovaném severu Pásma Gazy.

Už nefungující nemocnice Ahlí a Šífa ve městě Gaza jsou podle Caseyho přeplněné zraněnými pacienty, kterým se nedostává lékařské péče kvůli nedostatku elektřiny, zdravotnického materiálu, ale i zdravotníků.

„Teď už se tam neprovádí žádné operace a skoro každý, koho jsem v oblasti potkal, měl hlad,“ řekl Casey. Uvedl také, že v předchozích týdnech tam výrazně vzrostl počet amputací končetin, i u malých dětí, k nimž by lékaři bývali nemuseli přistoupit, kdyby nemocnice fungovaly, jak mají.

Izraelská armáda ve středu provedla razie ve dvou posledních fungujících nemocnicích na severu Pásma Gazy a zadržela jejich personál. Některé nemocnice v Pásmu Gazy jsou podle izraelské armády napojeny na síť tunelů využívaných teroristickým palestinským hnutím Hamás.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedl, že izraelská armáda ve středu nařídila „okamžitou evakuaci“ části města Chán Júnis na jihu Pásma Gazy. V oblasti určené k evakuaci je přitom nyní podle OCHA na 250 tisíc lidí, z toho více než polovina jsou Palestinci, kteří se tam přesunuli z jiných obcí kvůli bojům.

Vojenské akce na jihu Pásma Gazy budou podle izraelského ministra obrany Joava Galanta trvat „měsíce“. Izrael slíbil zlikvidovat hnutí Hamás v odvetě za bezprecedentní útok, který islamistické hnutí provedlo na izraelském území 7. října a při němž zahynulo na 1 200 lidí, většinou civilistů. Zhruba 240 lidí palestinští ozbrojenci unesli do Pásma Gazy, asi 110 jich propustili koncem listopadu během týdenního příměří.

Vláda Hamásu ve středu oznámila, že izraelské vojenské operace si od začátku války vyžádaly v Pásmu Gazy na 20 tisíc mrtvých, z toho nejméně 8 tisíc dětí a 6 200 žen. Tyto údaje však není možné nezávisle ověřit.