Smíšená města v Izraeli zažila šok, nedůvěra Židů a Arabů může trvat léta

Příměří mezi Izraelem a Hamásem, které vstoupilo v platnost v pátek, se oběma stranám zatím daří dodržovat. V nejkřehčích komunitách v Izraeli, smíšených arabsko-židovských městech, jsou ale lidé i po vyhlášení klidu zbraní stále jako na trní. Po jedenácti dnech násilností si vzájemně nevěří.

„Ve východním Jeruzalémě od sebe Židé a Palestinci ani navzájem nekupují chléb, pokud nechtějí,“ říká jednatřicetiletá Samah z Jeruzaléma, která už dva měsíce bydlí v Haifě, kde je podle ní všechno jinak.



„Zní to hrozně, ale v Jeruzalémě jsem měla pocit, že se schovám ve své vlastní bublině. Když jsem zůstala ve východní části, nemusela jsem čelit židovskému rasismu,“ říká. „V Haifě jsou Židé a Palestinci nuceni se denně setkávat, město není rozdělené na dvě části jako Jeruzalém,“ líčí.



Město na severu, třetí největší v Izraeli, se pyšní tím, že je příkladem arabského a židovského soužití. Napětí a nepřátelství tu ale podle The Times stále existují. Krátce poté, co Hamás odpálil první raketu, židovští demonstranti v Haifě brutálně zbili palestinského motoristu.

„Smíšená města, kde spolu Židé a Palestinci žijí po celá desetiletí, možná nebyla přímo zasažena raketovou palbou, ale hořela zevnitř,“ líčí devětadvacetiletý Idan Chiko, majitel baru v přístavním městě Jaffa, které se během květnového sporu stalo epicentrem komunálního násilí.

Dva arabští útočníci tu zbili rabína, další arabští demonstranti zapálili auta v převážně židovské čtvrti a policie je musela rozehnat pomocí slzného plynu. V nedalekém městě Bat Jam dav židovských extremistů vytáhl z auta muže, kterého považoval za Palestince, a ubil ho téměř k smrti.



V deset kilometrů vzdáleném Lodu, kde Arabové tvoří čtyřicet procent obyvatel, byl zastřelen Palestinec. Odehrálo se tu ničení synagog a židovského majetku a skupina Arabů tu před modlitebnou zlynčovala šestapadesátiletého Žida, jenž následně zraněním v nemocnici podlehl.



„Arabové se nás snaží zabít. Palestinští obyvatelé na mě zaútočili, házeli po mně kamení. Musel jsem své děti poslat z města,“ vypověděl po útoku židovský obyvatel Yoel Frankenburg, kterému se podařilo vyváznout.

Skutečné soužití neexistuje, líčí lidé

„Neexistuje tu skutečné soužití,“ říká Samah o svém novém domově v Haifě. „Palestinci tu byli od začátku druhořadí. Nyní je to pouze vidět více než předtím,“ dodává. „Páteční příměří byla fantastická zpráva, ale je to jen začátek,“ souhlasí teenager Halil, jenž se narodil a vyrostl v Jaffě.



V rodinné pekárně, která byla dříve plná hostů z řad židů i Palestinců, je v posledních dnech prázdno. „Policie denně blokuje ulice, brání lidem v průchodu a vyptává se nás. Proč? Jsme snad zločinci?“ ptá se Halil. Souhlasí s ním i jeho zákazník, dvaačtyřicetiletý židovský obyvatel Adam.



„Bez ohledu na to, jaký je váš politický postoj, faktem je, že Židé i Palestinci se budou muset naučit žít jeden s druhým. Neexistuje jiná realistická možnost,“ říká Adam pro stanici Deutsche Welle. „Byla to hrůza. Ani nechci myslet na to, že mě někdo napadne,“ líčí Chiko.



Během jedenáct dní trvajícího střetu Hamás vypálil na Izrael 4 300 raket. Izrael v odpovědi zahájil masivní bombardování Pásma Gazy, které skončilo smrtí více než 250 lidí. Na izraelské straně je jeden mrtvý voják a dvanáct civilních obětí.



Zatímco křehké příměří trvá, život v Gaze i Izraeli se pomalu obnovuje. Lidé doplňují zboží, otevírají restaurace a opatrně se vracejí do ulic.

Izraelská policie uvedla, že je v kontaktu s vedoucími komunit s cílem uklidnit situaci. Napětí, a v některých případech nenávist, ale mezi palestinskými a židovskými Izraelci však nezmizela. Pro mnohé bude těžké zapomenout. Může trvat několik let, než si opět začnou důvěřovat.



„Nyní jsme viděli jejich skutečnou tvář,“ říká třiadvacetiletá palestinská studentka Lina, která bydlí v Jaffě. „Věděla jsem, že o Arabech mluví špatně, ale teď se bojím chodit sama, aby mě nenapadli,“ líčí.