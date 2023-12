Zdravotní sestra, záchranář, mírová aktivistka. Kdo jsou oběti řádění Hamásu

Vivian Silverová se narodila v Kanadě, svůj život zasvětila boji za rovnost žen, za mír a pomoci druhým lidem. A to ji nakonec, ve věku 74 let, stálo život.

V 70. letech minulého století se Vivian přestěhovala do Izraele, a když začátkem 90. let začala žít v kibucu u Gazy, pomáhala beduínským komunitám v poušti Negev a obyvatelům Gazy k rovným pracovním podmínkám.

Výčet jejích aktivit je dlouhý, vždy se snažila o porozumění mezi komunitami, náboženstvím a o rovnost mezi lidmi. Jejím posledním velkým projektem, kterému se věnovala po odchodu do penze, byla přeprava pacientů z Gazy za náročnou léčbou do Jeruzaléma. Přesto to byli právě lidé z Gazy, kdo ji zavraždili.