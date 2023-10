Izraelka obelstila teroristy. Hostila je, dokud je nedorazila zabít policie

Třiapadesátiletý taxikář Itzik Mealam viděl v sobotu přijet ozbrojence Hamásu do Ofakimu ve dvou pick-upech, s automatickými puškami. „Přišli s chutí na zabíjení,“ řekl taxikář listu The Times of Israel.

Jako v jiných izraelských vesnicích a městech, i tady ozbrojenci vstupovali do domů, kde se nacházeli možné oběti únosu. Mezi rukojmími či dokonce zabitými se mohla ocitnout i Rachel Edryová a její manžel David. Nestalo se tak díky její prozíravosti a lstivosti.