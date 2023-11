Izraelci znásilňují a zabíjí Palestince, uvedla topmodelka. Pak se omluvila

„Izrael je jediná země na světě, které drží děti jako válečné zajatce,“ uvedla topmodelka na svém Instagramu. Židovský stát se podle ní dopouštěl „únosů, znásilnění, ponížení, mučení a vražd Palestinců roky a roky před 7. říjnem“. V uvedený den palestinská teroristická skupina Hamás zaútočila na Izrael. Podle izraelských úřadů ozbrojenci zabili 1 200 lidí a asi 240 rukojmích odvlekli do Pásma Gazy.

Zveřejnila i foto Ahmeda Mansara, který ve třinácti pobodal izraelského strážce a třináctiletého izraelského chlapce ve východním Jeruzalémě. Též sdílela video, podle kterého Izraelci dlouhodobě berou orgány mrtvým Palestincům.

„Sdílela jsem něco, co jsem si před zveřejněním neověřila a nad čím jsem se hluboce nezamyslela. Snažila jsem se upozornit na to, že palestinské děti, které jsou zatčeny izraelskými obrannými silami, často nemají stejná práva, jaké by mělo izraelské dítě obviněné ze stejného trestného činu. Bohužel jsem k tomu použila špatný příklad a lituji toho,“ omluvila se později osmadvacetiletá Hadidová. Podle ní palestinské dítě, „i když je obviněno z hrozného činu“, si zasluhuje stejná práva jako to izraelské.

„Útok na jakékoli lidi, včetně Židů, není nikdy správný. Braní nevinných lidí za rukojmí, není nikdy správné. Násilí na někom jen proto, že je je Žid, není nikdy správné,“ dodala. Podle ní nelze využívat snahu o osvobození Palestiny jako ospravedlnění pro antisemitismus. „Terorizování nevinných lidí není v souladu s hnutím ‚Svobodná Palestina‘ a nepřináší mu nic dobrého.“

Vůči jejímu příspěvku se vymezila jiná přední modelka, Izraelka Bar Refaeliová, která nazvala Mansaru teroristkou. Zkritizoval ji i vlivný židovský hudební manažer Scooter Braun. „Ujasněme si fakta, předtím, než to zveřejníte pro 78 milionů lidí,“ prohlásil s odkazem na počet sledujících modelky na Instagramu. Dodal, že Mansarův čin byl zachycen na kameře a on sám řekl: „Chci pobodat Židy“.

Hadidová a její slavná sestra, rovněž topmodelka Bella Hadidová, jsou známé svým politickým aktivismem a velkou podporou Palestinců. Jejich otec je realitní developer specializující se na stavbu luxusních hotelů a sídel Mohamed Hadid, který se narodil v Nazaretu. Jeho rodina uprchla do Libanonu v roce 1948 během izraelské války za nezávislost.

Sestry Izrael kritizují opakovaně. Podle jejich odpůrců o židovském státu šíří antisemitské a konspirační teorie.