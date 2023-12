Oscarová herečka Sarandonová se omluvila za svůj výrok o Židech v USA

Za svůj výrok, že Židé ve Spojených státech se kvůli nárůstu antisemitismu v zemi obávají o svou bezpečnost a „poznávají, jaké to je být muslimem v této zemi,“ se americká herečka Susan Sarandonová omluvila. Informace o její omluvě uvedl server The Times of Israel (ToI).