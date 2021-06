„Když vidíte dron, je už pozdě,“ slyším za zády, zatímco mžourám na oblohu. Stojíme na poli za Tel Avivem, prý je dron 400 metrů od nás směrem k moři. Ne, nevidím ho. Snad aspoň majitel té „hračky“ ví, kde létá. Nemám z toho dobrý pocit. Je to pár let, co mě při procházce centrem polského Krakova dron málem praštil do hlavy.

Vyvíjí se drony, které dokážou létat a operovat uvnitř budov, tedy i v tunelech.