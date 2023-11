ANALÝZA: Šílenství radikálů v koalici ubližuje Izraeli ve válce

Třeba Sýrie hned využila příležitosti, že „to je důkaz teroru, který Izrael provozuje, a jeho krutého a extrémního rasismu“. Saúdská Arábie zase uvedla: „Taková prohlášení ukazují extremismus a krutost mezi členy izraelské vlády.“

Elijahu se bránil, že to byla metafora. Avšak v době, kdy je Izrael napadán i za to, co neudělal, a ve světě se zvedá vlna antisemitismu, tato prohlášení jen dávají klacky do rukou nepřátelům.