Po Marmoladě řeší Italové, co dál. S uzavřením hor utíkají podnikatelům zisky

V horských městečkách v okolí italské Marmolady, nejvyššího vrcholu italských Dolomit, se konečně rozjížděla pro podnikatele úspěšná letní sezona, když se minulou neděli odpoledne utrhla obrovská masa ledovce na jeho severní straně a sesunula se do údolí. Hotely, restaurace i horské útulky byly v té době plné lidí, stejně tak jako stezky obsazené turisty, horolezci a cyklisty.

Počet obětí sesutí části ledovce dosud vystoupal na deset. Představitelé tří měst ležících na okraji Marmolady okamžitě po neštěstí přijali rozhodnutí uzavřít klíčové přístupové body do vyšších poloh hory. Tento krok však u některých lidí vyvolal odpor. Informaci přinesl deník The Guardian.

Někteří turisté se totiž snaží zákaz obejít a do hor míří stále. „Naší prioritou je bezpečnost jak pro ty, kteří provádějí záchrannou operaci na místě, tak i pro turisty, kteří mají do blízkosti místa zákaz vstupu,“ říká Dimitri Demarchi, náměstek starosty města Canazei, hlavního letoviska v oblasti. „Potřebujeme také čas na to, abychom pochopili, jaká je situace na ledovci. Vše průběžně monitorujeme,“ dodává.

V tamních médiích se nyní často skloňuje příklad alpského města Courmayeur na italské straně masivu Mont Blanc. Tamní ledovec jménem Planpincieux na vrcholu Grandes Jorasses (4 200 m) také již několik let hrozí odtržením až 250 tisíc kubických metrů ledu. Od roku 2013 ho však úřady pečlivě monitorují, aby zjistily rychlost tání ledu.

V několika posledních letech také několikrát evakuovali skupinu domů, většinou rekreačních objektů, ve vesnici nacházející se přímo pod ledovcem. Kdykoli se objevilo varování, že hrozí sesunutí ledovce, uzavřela se i tamní hlavní silnice. Jen pouhý den po tragédii na Marmoladě úřady silnici uzavřely a jeden dům evakuovali kvůli obavám, že by silné bouřky mohly hnout s masou ledu i tam.

3. července 2022

„Pokaždé, když se zavedou preventivní opatření, dochází k nepříjemné odezvě ze strany provozovatelů turistických zařízení,“ říká starosta Courmayeuru Roberto Rota. „Jejich hněv je pochopitelný, ale my nemůžeme sedět s rukama v klíně,“ dodává. Podle něj je bezpečnost lidí vždy priorita. Situace s ledovci je složitá na celém světě. „Pokud spadne v oblasti, kde není žádný turistický ruch nebo kde nežijí lidé, nic se neděje,“ říká starosta. V údolí Val Ferret ale podle něj chodí každý den do hor tisíce lidí, kterým hrozí nebezpečí. „Může tak dojít i k situaci, že se celé údolí na několik měsíců uzavře,“ uzavírá Rota.

V Itálii je 903 ledovců, které dnes pokrývají plochu o 40 procent menší než ještě před třemi desetiletími. Italská odnož Světového fondu na ochranu přírody (WWF) tento týden varovala, že ledovce nacházející se pod nadmořskou výškou 3 500 metrů zmizí podle prognóz během příštích 20 až 30 let kvůli globálnímu oteplování všechny do jednoho. Ústup ledovců má tak nevyhnutelný vliv na cestovní ruch i horské sporty.

Jediným ledovcem v Itálii, na kterém je možné v létě lyžovat, je už jen Livrio v národním parku Stelvio. „Každé léto sem jezdí trénovat profesionální lyžaři z celého světa, ale možnosti ledovce jsou rok od roku menší,“ říká Stefano Morosini z národního parku Stelvio. Ledovec podle něj pomalu ale jistě taje, takže není jasné, kolik let se tam ještě bude moci lyžovat.

Morosini je zároveň instruktorem horolezectví v tamním horolezeckém klubu. Domnívá se, že by mělo být spíše na jednotlivcích, aby posoudili riziko výletu, než hory zcela uzavírat. Podle něj by úřady denně měly vydávat bulletin o lavinovém nebezpečí i v létě, nejen v zimě. „Když je teplo, je riziko zborcení ledovce velké,“ říká Morosini. Podle něj je třeba, aby lidé měli informace na denní bázi. „Pokud je riziko příliš vysoké, pak by se měli svého výletu vzdát,“ dodává. „Při výstupu na ledovec nikdy neexistuje nulové riziko,“ uzavírá Morosini.

Teploty vzduchu na vrcholu Marmolady ve dnech těsně před sesutím části ledovce přesáhly 10 °C, to odborníci označují za „extrémní horko a zjevně něco neobvyklého“. V posledních dnech se tam ochladilo, ale není jasné, kdy úřady zákaz vstupu do hor zruší.

„Marmolada je královnou Dolomit a je to významný turistický cíl,“ říká Dimitri Demarchi, zástupce starosty městečka Canazei. Ví, o čem mluví, neboť tam sám vlastní hotel. „Je jasné, že dopad uzavření hor je pro nás obrovský,“ říká. Podle něj je ale v tuto chvíli vše spíše v emocionální rovině, protože na hodnocení ekonomických dopadů je ještě brzy. „Musíme počkat na bezpečnostní posudek odborníků a teprve potom vymyslet, co dál,“ uzavírá podle The Guardianu Demarchi.