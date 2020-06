Nemáme lepru. Italy zklamalo rakouské rozhodnutí neotevřít jim hranice

„Není důvod pro tyto diskriminační opatření. Nechci, aby Itálie platila za větší transparentnost,“ prohlásil podle italských novin Il Messaggero Comte. Podle něj rakouské opatření není „akceptovatelné“.

Rakousko od čtvrtka zrušilo kontroly na všech hranicích pro sedm sousedních zemí. Jejich občané nebudou při cestě do Rakouska muset předkládat negativní test na koronavirus ani jít do karantény. Pro Itálii ale rakouská karanténní pravidla přijatá proti šíření koronaviru zatím zůstávají nezměněná.

„Individualismus narušuje komunitního ducha a poškozuje Evropu a jednotný trh,“ reagoval na rakouské oznámení Italský ministr zahraničí Luigi Di Maio. „Itálie může ukázat, že některé naše regiony jsou lepší než jiné části Evropy,“ tvrdí ministr.

Di Maio tento víkend požádal evropské země, aby nepřistupovaly k Itálii jako ke „kolonii malomocných“. „Neakceptujeme černé listiny“, řekl ministr v sobotu. „Vždy jsme jednali zodpovědně a transparentně a budeme tak stále dělat. To je právě proč očekáváme respekt.“

Rakouský šéf diplomacie Alexander Schallenberg odůvodnil neotevření hranic i s oblíbenou destinací rakouských turistů tím, že „čísla to zatím neumožňují“. Zdůraznil, že se nejedná o „žádné rozhodnutí proti Itálii“ a že Rakousko se bude i v případě Itálie chtít navrátit do situace před koronavirem, co nejdříve to bude možné.

Možnost otevření hranic s Itálii posoudí Rakousko v návaznosti na tamní epidemiologickou situaci příští týden. Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober naznačil, že není vyloučeno částečné otevření již od 15. června.

Oba ministři připouští také určitou regionalizaci, kdy se rakouským občanům otevře přístup do některých oblastí. které jsou považovány za bezpečné. Podle Schallenberga jsou čísla například v Jižním Tyrolsku poměrně příznivá. Tyrolský guvernér Günther Platter by si přál otevření hranic s Itálií co nejdřív.

Další země se otevírají, ne však Italům

I další státy odmítají Italům vstup, i když se dalším svým sousedním státům otevírají. Švýcarsko plánuje otevřít 15. června hranice se sousední Francií, Německem, Rakouskem, nicméně Itálii do tohoto výčtu zatím nezahrnuje. Řecko od stejného data umožní vstup do země občanům 29 zemí, nikoliv však Italům.

Podobně jako Řecko je Itálie silně proturisticky zaměřenou zemí. Výpadek zahraničních návštěvníků představuje pro její ekonomiku silný otřes. Asi patnáct procent Italů pracuje v cestovním ruchu, jenž generuje asi 13 procent HDP.

Podle magazínu Politico se v Itálii objevují spekulace, že ostatní země se pokouší využít italské izolace k tomu, aby sebraly Itálii její tržní podíl a získaly nad ní strategickou výhodu. Itálie 3. června otevřela své hranice a zrušila povinnost jít do 14denní karantény, také s cílem nalákat turisty.

Italská opozice vnímá neochotu evropských států vpustit italské občany přes své hranice jako doklad neschopnosti vlády. „Je zbytečné, aby náš ministr zahraničí se pokoušel hlasitě říkat, že Itálie není lazaret a vyžaduje respekt od jiných evropských zemí, které nám zavřely dveře. Fakta jsou taková, že jeho hlas je slabý a není slyšet,“ řekla Sandra Savinová, koordinátorka italské pravicové strany Forza Italia.

Pro italské odpůrce Evropské unie je to též názorná ukázka zbytečnosti Bruselu. „Úlohou EU je garantovat a pečovat o fundamentální principy jako je svoboda pohybu lidí a zboží. Pokud zde jsou omezení pohybu lidí pro země jako je Itálie, Španělsko nebo Švédsko, pak to znamená, že něco v Evropě nefunguje,“ sdělil listu Politico senátor euroskeptické Ligy Severu a bývalý ministr turismu Gian Marco Centinaio.

I Švédové jsou nevítáni v ostatních zemích

Mezi 29 zemí, kterým se Řecko otevře, nepatří také Švédsko. A to ačkoliv jeho severští sousedé Finsko, Dánsko a Norsko do země budu moci. Zprávu, že Kypr nepovolí přímé lety ze Švédska, až se 9. června otevře, zatímco lety z Norska, Dánska a Finska možné budou, obšírně rozebírala švédská veřejnoprávní televize SVT s titulkem „Švédové budou mít stopku, až se Kypr otevře“.

Vlády Dánska a Norska minulou středu souhlasily, že svým občanům cestování mezi oběma státy bez toho, aniž by museli do 14denní karantény, umožní. Švédsku to neumožnily s tím, že jeho epidemiologická situace je odlišná.

Švédská ministryně zahraničí Ann Lindeová minulé úterý řekla, že vyjmutí Švédů z otevírání hranic v severní Evropě by bylo politickým rozhodnutím a nebylo by ze zdravotního hlediska opodstatněné.