Budeme cestovat? Švédové se bojí, že budou považováni za zdravotní riziko

Vyjmutí Švédů z otevírání hranic v severní Evropě, která se vzpamatovává z koronavirové pandemie, by bylo politickým rozhodnutím a nebylo by ze zdravotního hlediska opodstatněné, prohlásila v úterý podle agentury Reuters šéfka švédské diplomacie. Podle Reuters panují jinde v severském regionu obavy, že vpuštění švédských turistů by zvýšilo riziko nových infekcí.



Více než 4 000 Švédů, které v koronavirové krizi zvolilo volnější přístup k restrikcím než většina evropských zemí, už s nemocí covid-19 zemřelo. Je to téměř čtyřnásobek celkového počtu zemřelých ve všech ostatních severských státech. Lindeová ale zdůraznila, že choroba postihla hlavně Stockholm a příhraniční regiony jsou mnohem méně zasaženy.

Zprávu, že Kypr nepovolí přímé lety ze Švédska, až se 9. června otevře, zatímco lety z Norska, Dánska a Finska možné budou, obšírně rozebírala švédská veřejnoprávní televize SVT s titulkem „Švédové budou mít stopku, až se Kypr otevře“.

Lindeová upozornila, že EU kladla důraz na nediskriminaci při otvírání hranic. „Myslím si, že politici v každé zemi by měli vzít v úvahu také dlouhodobé dopady, než přijmou velmi politicky motivovaná rozhodnutí,“ řekla ministryně.



Švédsko své hranice sousedům neuzavřelo. Stejně tak na rozdíl od ostatních zemí nepřijalo tvrdá protiepidemická opatření a nechalo otevřenou většinu škol i například bary či restaurace.

V posledních dnech v zemi rostl počet úmrtí na covid-19, což vyvolalo pochybnosti o účinnosti švédského liberálního „experimentu“. Podle portálu ourworldindata.org minulý týden mělo Švédsko v přepočtu na milion obyvatel v průměru nejvíce obětí koronaviru na světě.

Sousední státy vyjednávají o uvolnění hranic

Se sousedy o znovuotevření hranic nyní vyjednává dánská vláda a příslušný plán by měla oznámit tento týden.

„Určitě si nemyslím, že bychom s otevřením hranice s Německem měli čekat na to, až budeme moci ospravedlnit otevření hranice se Švédskem,“ řekl tento měsíc šéf tamní opoziční Liberální strany Jakob Elleman-Jensen. „Pokud není ze zdravotního hlediska bezpečné otevřít hranice se Švédskem, Švédové by měli zůstat doma, zatímco Němce sem pustíme,“ dodal dánský politik.

O uvolnění omezení cestování z ostatních severských zemí uvažuje také Norsko. Finsko chce zachovat kontroly na svých hranicích do 14. června.

Finská ministryně vnitra Maria Ohisalová tento měsíc řekla, že restrikce v cestování by mohly být zrušeny vůči některým sousedům, ale epidemickou situaci ve Švédsku označila za znepokojivou.

Samotná švédská vláda ovšem doporučuje lidem necestovat do zahraničí nejméně do 15. července, pokud to není zcela nezbytné.