Muslimka v Indonésii ochutnala vepřové. Vzpomněla u toho Alláha, jde do vězení

Třiatřicetiletá Lina Lutfiawati neboli Lina Mukherjee video ze svého březnového výletu na Bali zveřejnila na TikToku. Její účet je ostatně plný podobných příspěvků – kamera ji natáčí ve chvíli, kdy ochutnává nějaký pokrm. Do vězení ji však přivedla až opečená vepřová kůže.

Těsně před tím, než tamní pochoutku zvanou babi guling vložila do úst a tvář se jí zkřivila do nešťastného úšklebku, totiž v záplavě dalších slov řekla slůvko „bismilláh“. Jednu z nejdůležitějších islámských frází, jež znamená „ve jménu Boha“, muslimové obvykle pronášejí před tím, než se pustí do nějaké činnosti anebo právě před jídlem.

Ženino video s vepřovým viděly miliony lidí a mnozí za něj muslimku kritizovali. Náboženské autority včetně nejvyšší muslimské rady Ulema její počínaní odsoudily coby „rouhačské“ a stížnosti pak vedly k tomu, že se jím začala zabývat i policie.

Soud nakonec rozhodl, že za „šíření informací s cílem podněcování nenávisti vůči věřícím jednotlivcům a určitým skupinám“ si Lina zaslouží dva roky vězení a pokutu ve výši 250 milionů indonéských rupií (372 tisíc korun).

Pokud ji odsouzená včas nezaplatí, výkon trestu se jí prodlouží o tři měsíce. „Vím, že jsem udělala chybu, ale opravdu jsem nečekala takový trest,“ řekla šokovaná tiktokerka, která u soudu často propukla v pláč. Podle CNN je ještě možné, že se ještě odvolá. Počty lidí, kteří v Indonésii končí ve vězení za rouhání či urážku islámu, v posledních letech rostou, dodává stanice.