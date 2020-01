Člověk stvořil umělý bůček. Syntetické vepřové má být i jídlem muslimy

Podle prvních degustátorů syntetické „vepřové“ voní a chutná zhruba stejně jako pravé. Taky tak v syrovém stavu vypadá. Tedy pokud chcete to vepřové mleté. Řízky z toho zatím nebudou. Jedině ty holandské. Jak by řekl Henry Ford, můžete mít jakékoliv vepřové, které máte rádi, pokud máte rádi mleté. Ale jak za chvíli uvidíte, muslimové už řeší, co teď. Vepřové nesmějí, stejně jako židé. Ale co když je to umělé vepřové? Tohle Korán ani Talmud neřeší. Vynález hned dvojnásobně jde s dnešní dobou.