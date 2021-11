„Nečistý“ pes pošel po odvlečení z rezortu. Indonésané spílají halal turismu

Na videu jsou vidět místní činitelé ze Služby pro veřejný pořádek, jak odvádějí černého psa jménem Canon z turistického rezortu Kimo na indonéském ostrově Sumatra v provincii Ačeh.



Je též vidět, jak příslušníci služby bijí psa dřevěnou holí, aby ho donutili vejít do přepravní klece. Jeden činitel do Canona strkal větví.

Mohamad Guntur Romli @GunRomli Anjingnya ada yg punya (owner), tdk galak, tdk ganggu wisatawan, tp disingkirkan, dipaksa smpe mati. Atas nama wisata halal? Halal kok pake cara haram! https://t.co/Rgn6juQdso oblíbit odpovědět

Šéf městské policie Ahmad Jani odmítl, že by zvíře zemřelo kvůli násilnému zacházení. Podle něj Canon pošel následkem stresu, který pociťoval při převozu. Pes se udusil předtím, než se dostal ke svému majiteli, který vlastní i rezort.



V reakci na video se na sociálních sítích začal šířit hashtag #JusticeForCanon (Spravedlnost pro Canona). Online petice požadující vyšetření incidentu získala přes 130 tisíc podpisů, uvádí server South China Morning Post.

Incident vyvolal otázky ohledně povahy takzvaného halal turismu. Činitelé psa zřejmě odvedli proto, že psi jsou tradičně v lidovém islámu považováni za nečistá zvířata.

„Zkoumáme, zda byl pes mučen. Jeho chycení může být spojeno s iniciativou halal turismu,“ řekl Iin Marrjudi Helman, šéf policie ačehského regentství Singkil. Podnět k vyšetřování podala skupina na ochranu zvířat.

Indonésie se pokouší přilákat muslimské cestovatele, kteří si chtějí užít dovolenou v rezortech, jež jim vycházejí vstříc dodržováním islámských pravidel. Podle odhadů mohl halal turismus před vypuknutím pandemie covidu-19 přinést globálně zisky ve výši 220 miliard dolarů.

Ačeh je mezi halal turisty obzvláště oblíbený, protože je jedinou indonéskou provincií, kde je formálně zavedeno islámské právo šaría. V oblasti jsou nelegální věci, které šaría označuje jako haram (škodlivé), například alkohol a sázení. Halal je opakem haramu.

Nyní ale představitelé provincie řeší, co všechno spadá do kategorií halal a haram a kdo má autoritu tyto pravidla vynucovat. „Zkoumáme přesně, co halal turismus znamená. Jestli to znamená věci jako vepřové maso v restauraci nebo zda to taktéž znamená, že psi nejsou v této oblasti povoleni,“ uvedl Marrjudi Helman.

Indonéský ministr turismu Sandiaga Salahuddin Uno chování policistů zkritizoval. „Žádné formy násilí proti zvířatům nejsou součástí halal turismu,“ prohlásil.