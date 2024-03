V Indii se s protestujícími zemědělci nepářou. Desítky z nich skončily ve vazbě

Tisíce zemědělců, převážně ze severoindického státu Paňdžáb, spustily protestní pochod nazvaný „Pojďme do Dillí“ minulý měsíc, aby žádaly vyšší garantované ceny svých produktů. Policie je ale zastavila asi 200 kilometrů severně od hlavního města. Zablokovala traktory, kterými do Dillí mířili, a použila proti nim slzný plyn a vodní děla.

Vůdci farmářského hnutí ve snaze obnovit protest vyzvali zemědělce z celé země, aby zamířili do Dillí vlaky a autobusy. Farmáři je vyslyšeli a začali se přesouvat do Dillí, ale v některých státech je zastavila policie, uvedla v prohlášení Jednotná fronta farmáři (SKM), jedna ze dvou skupin, které protest vedou.

V noci na středu vzala policie do vazby 50 zemědělců ze severoindického státu Rádžastán, zatímco další ze stejného státu, kteří cestovali vlakem do Dillí, skončili na policejní stanici, řekli vůdci protestu novinářům. Policie nicméně zatýkání farmářů popřela.

Do Dillí mezitím míří zemědělci z dalších států v centrální a severní části Indie, kteří by do hlavního města měli dojet ve čtvrtek. K protestům se hodlají připojit také skupiny zemědělců z jižní a západní Indie.

„Zemědělci zůstávají odhodlaní vstoupit do města. Jejich rozhodnutí bojovat za svá práva, tváří v tvář překážkám jen zesílilo,“ řekl novinářům jeden z vůdců protestu Ramandíp Singh Mann.

Protesty se konají několik týdnů před celostátními volbami, v nichž se premiér Naréndra Módí uchází o třetí funkční období. Podobný, ale rozsáhlejší protest před dvěma lety, při němž zemědělci několik měsíců tábořili na hranicích Dillí, přiměl Módího ke zrušení některých zákonů o zemědělské reformě, což byla jeho největší politická porážka.