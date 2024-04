Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Naréndra Módí válcuje Indii jako málokterý jeho předchůdce. Zdá se nezastavitelný, podobně jako země, která pod jeho vedením hodlá promlouvat do podoby světa čím dál rozhodněji. Právě tam odstartoval šestitýdenní volební maraton a Módí je znovu nepřehlédnutelným favoritem. Bylo by obrovským překvapením, pokud by neobhájil premiérské křeslo už potřetí v řadě.