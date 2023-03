Mechanický slon pro rituály. Indický chrám chce chránit zvířata před utrpením

„Jsme nesmírně šťastní a vděční za tohoto mechanického slona, který nám pomůže provádět naše rituály a slavnosti bez krutosti. A doufáme, že i další chrámy budou uvažovat o nahrazení živých slonů pro rituály,“ uvedl podle stanice CNN hlavní duchovní chrámu Rádžkumár Nambúthiri.

Mechanický slon je podle listu Indian Express vysoký přes tři metry, váží 800 kilogramů a je vyroben ze železného rámu. PETA na svém Twitteru zveřejnila video robotického zvířete.

Sloni hrají ve státě Kérala důležitou roli při chrámových slavnostech, jsou při tom spoutaní, osedlaní a nazdobení, upozornila stanice BBC, podle níž se v tomto indickém regionu nachází asi pětina ze zhruba 2500 slonů, kteří žijí v Indii v zajetí.

Ochránci zvířat už léta upozorňují na znepokojivé zacházení s těmito tvory. Indické Středisko pro výzkum práv zvířat (Centre for Research on Animal Rights) informovalo nedávno o zvýšené úmrtnosti těchto savců. Za posledních pět let podle něj uhynulo v Kérale 138 slonů, kteří žili v zajetí.

Organizace PETA tento týden uvedla, že vystavování živých slonů extrémně hlasitým zvukům během festivalů je kruté, a vyzvala všechny chrámy ve státě, aby začaly používat realisticky vypadající mechanické slony, podotkla BBC. CNN s odvoláním na ochránce zvířat píše, že zvířata jsou podrobována krutým trestům a bití.