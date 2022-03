Putin udělal Chruščovovu chybu, říká Kmoníček. Nabízí pět scénářů vývoje

Ukrajinská a ruská delegace se v pondělí poprvé sešly k mírovým rozhovorům. Co od těchto prvních schůzek můžeme čekat?

V této chvíli se toho nedá očekávat příliš, vzhledem k tomu, že na obou stranách se neúčastní nejvyšší zastoupení. Obě strany mají navíc velice rozdílné pozice, takže já to vidím jako začátek dalších jednání. Maximum toho, co bychom mohli čekat, jsou rozhovory o podmínkách „smlouvy o smlouvě budoucí“. Bude to o vysílání signálů, čeho jsou obě strany pravděpodobně schopny, ale ani na jedné straně nesedí lidé, kteří to jsou schopni a hlavně to mohou rozhodnout.

Kdybyste byl ruským oligarchou a váš prezident vyhrožoval jaderným úderem, který by logicky předcházel odvetnému protiúderu, nebylo by vám jedno, s kolika miliardami na účtu zemřete? Hynek Kmoníček velvyslanec ve Spojených státech