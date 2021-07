Nedrážděte tygra. Normalizace Hongkongu skončila, Čína utahuje šrouby

Ještě před rokem provozoval Herbert Chow v Hongkongu třináct obchodů s dětským oblečením, v nichž mimochodem nabízel suvenýry protestního hnutí. Ve svých obchodech také letos na jaře nechal vystavit figurínu Lady Liberty, demonstrantky s plynovou maskou, která se stala symbolem protestů za zachování hongkongské autonomie.

Zanedlouho poté se v obchodech objevila policie s povolením k prohlídce. Zaznamenala totožnost zaměstnanců, všechno si natočila a po několika hodinách odešla, aniž by někoho zatkla. „Připomínalo mi to spíš zastrašování než vyšetřování,“ poznamenal 57letý podnikatel, který patří k známým stoupencům protestního hnutí.

Dva jeho zaměstnanci okamžitě dali výpověď a nájemci mu brzy začali vypovídat smlouvy. Dnes jeho společnost Chickeeduck provozuje v Hongkongu už jen pět poboček. „Byl jsem strašně naštvaný. Na stupnici od jedné do desíti jsem byl na devítce. Ten poslední stupeň zabral strach, že vyděsí mé kolegy. A to se jim také podařilo,“ vzpomíná na prohlídku Chow.



Razie a zatýkání

Život v sedmimilionové metropoli dnes zdánlivě pokračuje stále stejným tempem, pod povrchem se však mnohé změnilo. Přesně před rokem vláda v Pekingu přijala nový bezpečnostní zákon pro Hongkong, kterým si uvolnila ruce pro potlačení veškerého odporu proti zásahům komunistického režimu do místní autonomie.

Podle listu The Guardian bylo na základě nového zákona zaměřeného proti separatismu, subverzi, terorismu a zahraničnímu vměšování zatčeno nejméně 128 lidí včetně desítek politiků a novinářů. Vysoké tresty hrozí lídrovi byl studentských protestů z roku 2014 Joshuovi Wongovi či mediálnímu magnátovi Jimmy Laiovi.

Druhý jmenovaný před šestadvaceti lety založil deník Apple Daily - bulvární list, který byl však často oceňován za své investigativní texty a nabízel informační alternativu k propekingským médiím. Minulý čtvrtek list ukončil činnost poté, co úřady v redakci provedly razii, zmrazily účty deníku a zatkly šéfredaktora.



Zásada „jedna země, dva systémy“, kterou se Peking při převzetí Hongkongu od Velké Británie v roce 1997 zavázal dodržovat, platí už jen na papíře. Obyvatelé podle listu The New York Times volají na policejní linky, aby nahlásili „neloajální“ chování sousedů a kolegů. Součástí školních osnov jsou přednášky o čínském vlastenectví a četba z knihy „Můj domov je v Číně“.

Z veřejných knihoven mizí knihy zakázaných autorů, na jaře byly zakázány veškeré studentské spolky, protože by mohly šířit politickou propagandu. Každoroční pieta za oběti masakru na náměstí Nebeského klidu byla už podruhé za sebou zakázána a jedna z organizátorek byla zatčena.

Skutečný tygr

V místní vládě získávají čím dál větší prostor jestřábi loajální režimu Si Ťin-pchinga. Minulý týden byl do funkce vládního tajemníka, tedy na druhou nejvyšší pozici v Hongkongu, jmenován ministr bezpečnosti John Lee. „Všichni lidé v Hongkongu si uvědomili, že ‚jedna země‘ je předpokladem a naprostým základem ‚dvou systémů‘,“ prohlásil hlavní zástupce Pekingu ve městě Luo Chuej-ning.

Tisíce lidí emigrovaly, což v kombinaci s nízkou porodností a pandemií covidu vedlo k tomu, že populace Hongkongu se poprvé za posledních osmnáct let zmenšila. Mnozí odcházejí do Británie, protože Londýn obyvatelům bývalé kolonie poskytuje zvláštní pasy s označením britští občané v zahraničí.



Ti, kteří zůstali, se s rychlou a nekompromisní normalizací smířili. I někteří veteráni prodemokratického hnutí uznávají, že se nedá nic dělat a vyzývají mladé aktivisty, aby komunistický režim neprovokovali.



„Někteří mladí to stále nepochopili. Myslí si, že komunistická strana je papírový tygr. Ale ten tygr je skutečný,“ řekl listu The New York Times 77letý Chan Tat Ching, který před třemi dekádami po masakru na Náměstí Nebeského klidu pomáhal pašovat disidenty pryč z pevninské Číny.