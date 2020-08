Postavím v Irsku město pro emigranty z Hongkongu, plánuje developer

Nové město nazvané Nextpolis by podle předběžných plánů mělo vyrůst někde mezi Dublinem a Belfastem poblíž hranic Severního Irska na ploše padesáti kilometrů čtverečních.

„Irsko se nám líbí. Korporátní daně jsou nízké, je tam silný výrobní a biomedicínský sektor. Své evropské sídlo tam mají velké technologické firmy,“ řekl autor nápadu Ivan Ko britskému listu The Guardian.

Mezi hlavní výhody počítá blízkost tří mezinárodních letišť, malou hustotu zabydlení a brexit, který vytváří řadu příležitostí ve finančním sektoru.

Nextpolis by podle něj neměla být kopií hongkongského modelu s částečnou autonomií na centrální vládě. „Nechceme se oddělit hranicí nebo mít vlastní zemi – jenom nové město, kde by mohli lidé z Hongkongu žít společně, ale zároveň se zapojit do místního byznysu. Tak z toho budou profitovat obě strany,“ myslí si Ko.



Svůj plán, jehož součástí je i vybudování škol s výukovou v kantonštině, už ukázal představitelům irské vlády. Ta podle něj bude jen ráda, protože dlouhodobě usiluje o rozvoj řídce obydlených mimo hlavní město. Ještě letos by chtěl s delegací dorazit do Irska a provést inspekci vytipovaných lokalit.

Irští podnikatelé cítí příležitost

Irské ministerstvo zahraničních věcí kontakt potvrdilo, k nápadu se však zatím nestaví příliš nadšeně. „Oslovili nás v prosinci 2019, ale od té doby má náš rezort s jedinci angažovanými v této věci jen omezený kontakt. Poskytli jsme jim realistické informace o Irsku a ve věci se dále neangažujeme,“ uvedlo ministerstvo.

Naopak místní podnikatele nápad hongkongského magnáta vzrušil. „Naše město má pro tento projekt ideální polohu. Disponujeme infrastrukturou, která by takovou expanzi zvládla,“ cítí příležitost Paddy Malone z obchodní komory ve městě Dundalk. „Pokud to má vzniknout v Irsku, tak bychom byli nejlepší lokací,“ dodal.

Je zřejmé, že projekt Nextpolis je zatím spíše utopií. Ukazuje však na atmosféru v Hongkongu, jehož svobody se pevninská Čína rozhodla osekat novým bezpečnostním zákonem. Z knihoven už mizí některá Pekingu nepohodlná díla, v úterý byl z místní univerzity vyhozen profesor práva a prodemokratický aktivista Benny Tai.

Podle posledních zpráv byli na základě nového bezpečnostního zákona zatčeni čtyři studenti, kteří údajně na sociálních sítích „podněcovali odtržení“ města od Číny.

Tisíce obyvatel někdejší britské kolonie, která se v roce 1997 vrátila pod kontrolu Číny, proto nyní uvažuje o emigraci. Z jednoho z hlavních finančních a byznysových center odchází i řada firem včetně technologických gigantů (více čtěte zde: Exodus firem z Hongkongu pokračuje).

Miliardář Ivan Ko proto exodus před autoritářskými úmysly pekingských aparátčíků přirovnává k plavbě lodi Mayflower, na které angličtí puritáni před čtyřmi sty lety odpluli do Ameriky. „Usilujeme o svobodu a demokracii, čímž se trochu podobáme poutníkům, kteří ve snaze najít náboženskou svobodu opustili Evropu.“