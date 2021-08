Nájemní vrazi zabili honduraskou expolitičku v přestrojení za lékaře

Bývalý národní policejní šéf Andrés Urtecho viděl na bezpečnostních kamerách ve svém izolovaném pokoji, jak se pět údajných zdravotníků zmocnilo Echeverríaové. Zvedl se z postele, vzal pistoli a pokusil se ji zachránit, podle listu The Times.

„Šel jsem do haly se zbraní v ruce a vypálil asi 11 ran,“ řekl Urtecho, který byl by při přestřelce kulek zraněn na noze. „Moje žena ke mně otočila obličej a pak ji střelili do levého spánku.“

Vrazi poté uprchli v autě. Své zdravotnické oblečení nechali na místě.

Policie sdělila, že zadržela jednoho z podezřelých. Věří, že se jí díky tomu podaří najít i zbylé čtyři.

Podle vyšetřovatelů není jasné, zda byla primárním cílem Echeverríaová nebo její manžel. Není též jisté, kde se vrazi dozvěděli o tom, že je Urtecho nemocný s covidem-19.

„Tuhle informaci mohli jen znát lidé z domu. Byli zde tři pracovníci, neteř, moje žena, můj syn a jeho žena,“ uvedl Urtecho.

Bývalá poslankyně a právnička v listopadu minulého roku kandidovala za opoziční Liberální stranu v parlamentních volbách ve venkovské oblasti, která je známa jako středisko pro pašování kokainu do USA. Urtecho řekl, že jí někdo nabídl 400 tisíc dolarů za to, že se vzdá svého místa na kandidátce. Neví však kdo.

Honduras patří mezi jedny z nejnásilnějších zemí v Latinské Americe. Má druhou nejvyšší míru vražd po Salvadoru. Nájemní zabijáci se většinou vydávají za policisty nebo vojáky. Vražda Echeverríaové je zřejmě první, kdy použili zdravotnické převleky.

Častými terči nájemných vražd bývají právníci. Podle dat honduraské advokátní komory bylo v zemi za posledních deset let zavražděno přibližně 166 právníků.