Jsme na cestě k vítězství nad Hamásem, je na dosah ruky, tvrdí Netanjahu

„Jsme na cestě k úplnému vítězství. Vítězství je na dosah ruky,“ prohlásil podle listu The Times of Israell izraelský premiér na tiskové konferenci. Podle něj válka nebude trvat roky, její konec je „záležitost měsíců“.

Podle Netanjahua zde není žádná jiná alternativa než kompletní zničení vojenského křídla Hamásu. Podle něj jen tak bude zajištěna bezpečnost na severu i jihu Pásma Gazy. Izrael musí být možnost zde zasáhnout, kdykoliv to bude potřeba, dodal s tím, že musí dojít k demilitarizaci celé Gazy.

Izraelský premiér zdůraznil „bezprecendentní“ úspěchy izraelské vojenské kampaně proti palestinské teroristické skupině. Podle něj jí izraelské síly uštědřily velké škody.

Izraelská armáda je podle něj připravená operovat v Rafahu na jihu Gazy. Generální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že taková akce jen přispěje k „humanitární noční můře“ v oblasti.

Prioritou zůstává osvobození rukojmí, unesených Hamásem při teroristickém útoku na Izrael 7. října, řekl Netanjahu. Podle něj pokračující vojenský tlak zvýší šance, že dojde k jejich osvobození.

Netanjahu odmítl požadavky Hamásu ohledně příměří. Skupina přišla s vlastním plánem příměří, které by trvalo ve třech fázích celkem čtyři a půl měsíce. Během nich by Hamás postupně propustil všechny zbývající rukojmí výměnou za palestinské vězně, izraelské síly by se stáhly z Pásma Gazy a byla by uzavřena dohoda o ukončení války.

Předseda izraelské vlády se též domnívá, že po porážce palestinského hnutí se rozšíří „kruh míru“. Saúdská Arábie uvedla, že nepřistoupí k normalizaci vztahů s Izraelem, dokud bude pokračovat válka v Pásmu Gazy a pokud nedojde k ustanovení samostatného palestinského státu. Netanjahu se proti jeho zřízení vyjadřuje skepticky.