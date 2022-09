Apokalypsa na Floridě: po ulici plaval žralok, v bazénu číhal aligátor

Bouře století

„Nebudeš mi to věřit, ale v ulici na ostrově Marco Island plaval žralok. Asi nebyl sám,“ říká mi do telefonu vyděšený kamarád David.

I přes nařízení k evakuaci zůstal spolu se svým manželem Johnem a téměř 90letou maminkou Helen v devátém patře vysokopodlažního domu Admiralty House, který stojí přímo na pláži. Osobně jsem to považovala za šílenství, byla jsem ale na druhou stranu ráda, že prostřednictvím naší komunikace budu vědět, co se na ostrově děje. Máme totiž byt hned vedle nich, protože na Marco Island jezdím na zimu pravidelně už přes patnáct let.