Finský podzemní svět. V bunkr se může proměnit bazén, hřiště či skatepark

Od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, vzrostl strach o bezpečnost po celém světě. Finové v obavách z útoků vybudovali rozsáhlý systém bunkrů. Na první pohled by však jejich ochrannou funkci odhadl málokdo. V době míru totiž tyto podzemní stavby našly jiné využití. Obyvatelé hlavního města bunkry navštěvují za účelem sportu, relaxace a zábavy.

Například krytý bazén v helsinské čtvrti Itäkeskus je úplně normální sportovní zařízení. Alespoň v době míru. Pokud by však hrozila válka, voda by se z bazénů odčerpávala a teplý vlhký vzduch by se ochlazoval. Když by ve finském hlavním městě vybuchly bomby, našly by zde úkryt odolný proti jaderným zbraním a jedovatým plynům téměř čtyři tisíce lidí.

Bunkr v další části města, který nyní slouží jako skatepark pro mládež, pojme až devět tisíc lidí hledajících útočiště. „Tady máme nejtlustší ochranné brány v celých Helsinkách,“ pochlubil se důstojník městské civilní ochrany Jari Markkanen.

Finové jsou mistry světa ve stavbě ochranných bunkrů. Poučila je druhá světová válka, v níž musela země dvakrát bojovat proti Sovětům a postoupit svému nepříteli část území na východě země. „Máme mocného souseda, který je nepředvídatelný, jak ukazuje válka na Ukrajině,“ řekl Markkanen. Čtvrtého dubna letošního roku se Finsko připojilo k NATO jakožto ochranné mocnosti.

Finsko zavedlo první zákon o civilní obraně v roce 1939. Dnes mají povinnost zajistit kryty všichni majitelé veřejných budov, jako jsou nákupní centra, hotely a školy, a také stavitelé soukromých budov o rozloze větší než 1 200 metrů čtverečních.

Jen v Helsinkách je k dispozici 900 tisíc krytů pro 650 tisíc obyvatel a návštěvníků. Z toho 180 tisíc se nachází v šedesáti velkých veřejných bunkrech. Varování jsou vydávána prostřednictvím aplikace nebo sirén, které jsou testovány každé první pondělí v měsíci. Každý objekt musí být schopen evakuace a uvedení do pohotovosti do 72 hodin.