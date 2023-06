Ve Filadelfii se zřítila část dálnice, chvíli před tím pod ní hořela cisterna

Informuje agentura AP s odvoláním na místní úřady. Cisterna nejspíš přepravovala velké množství paliva.

Na videozáběrech z místa byla vidět obří betonová deska, která z dálnice spadla na silnici pod ní. Podle všeho nikdo nebyl zraněn. Podle šéfa místních hasičů Dereka Bowmera zůstaly z jízdních pruhů směřujících na sever jen trosky, pruhy směřující na jih byly zase poničeny žárem z plamenů.

„Je to větší dopravní tepna pro lidi a zboží, a její uzavření bude mít rozsáhlý dopad na město a region do dokončení její opravy a obnovy,“ uvedl americký ministr Pete Buttigieg. Podle guvernéra státu Pensylvánie Joshe Shapira oprava infrastruktury potrvá měsíce.

Bývalý filadelfský policista Mark Fusetti popsal, že zrovna řídil na jih směrem k letišti, když si všiml hustého černého kouře stoupajícího nad dálnicí. Když projížděl kolem požáru, silnice pod ním se začala hroutit. Ve zpětném zrcátku viděl, jak se doprava zastavila a jízdní pruhy vedoucí na sever se brzy na to zřítily. „Bylo to šílené načasování, je neuvěřitelné, že se to zřítilo tak rychle,“ dodal.

Nehoda také vzbudila obavy ze znečištění blízké řeky Delaware. Na místě byly nasazeny plovoucí bariéry. Podle guvernéra Shapira však nejsou v ohrožení zdroje pitné vody.