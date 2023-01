Už víme, jak to bude se stíhačkami a piloty, říká Ukrajina. Pentagon mlčí

Ihnat uvedl, že téma letectví během diskuzí o vojenských dodávkách Ukrajině vždy zaznívalo.

„Na začátku invaze ze strany Ruské federace jsme požádali o poskytnutí takových zbraní Ukrajině, jako je víceúčelový letoun. Je to pochopitelné, protože bez spolehlivého leteckého krytí je velmi obtížné vůbec nějakou vojenskou akci provést,“ uvedl Ihnat den předtím, než Německo a USA oznámily poslání svých tanků Leopard 2 a Abrams na Ukrajinu. Ukrajinci mají dlouhodobě zájem o americké stíhačky F-16.

Mluvčí naznačil, že určitá dohoda se narýsovala. „Naši vojenští piloti navštívili Spojené státy, byly přiděleny prostředky na výcvik našich pilotů,“ prohlásil Ihnat. „Typ letadla, který bude pravděpodobně poskytnut Ukrajině, a odpovídající podmínky výcviku již byly stanoveny.“

Mluvčí Pentagonu John Kirby na otázku, co má Ihnat na mysli, odpověděl, že co se týče letectva, nemůže oznámit nic nového. „Nejsem si vědom žádných ukrajinských pilotů, kteří by v současné době cvičili ve Spojených státech, navzdory tomu, co říkají zprávy zahraničního tisku,“ řekl Kirby.

V listopadu mluvčí ukrajinského letectva uvedl, že velitel ukrajinských vzdušných sil Mykola Oleščuk určil skupinu pilotů, která bude moci odcestovat do USA a „studovat už zítra“, jakým způsobem s americkými letouny operovat. „Tito letci jsou mladí, nadějní, zběhlí v angličtině a mají bojové zkušenosti,“ řekl Ihnat s tím, že zbývá jen rozhodnout, jaký typ letounů jim bude poskytnut.

V červenci americká Sněmovna reprezentantů schválila balíček 100 milionů dolarů na výcvik ukrajinských pilotů. Autor schváleného návrhu, tehdejší kongresman a bývalý pilot amerického letectva Adam Kinzinger, uvedl, že ukrajinští letci by mohli cvičit na základnách v Mississippi a Texasu. Výcvik se stíhačkami F-15 a F-16 zabere na základní úrovni asi tři měsíce, uvádí server Defense News.

Téma příštích týdnů?

Rozhodnutí Berlína a Washingtonu poslat Ukrajině západní tanky mezi západními diplomaty debatu o dodání stíhaček Ukrajině oživilo, uvedl list Politico s odvoláním na nejmenované diplomaty a zástupce obranného sektoru.

Spojené státy zatím ukrajinské žádosti o stíhačky odmítaly kvůli obavám, že by Kyjev tyto stroje mohl použít k útokům na ruské území. Diplomaté ovšem připomínají, že USA už několikrát schválily dodávky vojenské techniky, vůči kterým se zprvu bránily. „Stíhačky jsou dnes zcela nemyslitelné, ale za dva nebo tři týdny bude možná tato diskuze na stole,“ řekl listu jiný vysoce postavený evropský činitel.

K potenciálním dodávkám stíhaček F-16 se staví kladně například Nizozemsko. Šéf nizozemské diplomacie Wopke Hoekstra minulý týden uvedl, že pokud jde o vojenskou podporu Ukrajiny, neexistují „žádná tabu“. Podle Politica podporují debaty o dodání stíhaček Ukrajině také pobaltské státy.

Nizozemsko má v arzenálu asi 40 stíhaček F-16 a v současnosti je nahrazuje pokročilejšími letouny F-35. Stíhačky F-16 má ve výzbroji dalších sedm členských zemí NATO včetně Polska, Norska a Rumunska.

Lockheed se nasazení letounů nebrání

Společnost Lockheed Martin, která tyto stroje vyrábí, deníku The Financial Times (FT) sdělila, že je připravena poptávce v souvislosti s konfliktem na Ukrajině vyhovět. Do jednání o potenciálních dodávkách letounů na Ukrajinu firma přímo zapojena není, nebrání se však předání svých stíhaček třetí zemi, která o to projeví zájem s cílem „pomoci v současném konfliktu“, sdělil listu provozní ředitel firmy Frank St. John. Za tímto účelem se Lockheed Martin chystá zvýšit svoji výrobu v Greenville v Jižní Karolíně.

Poradce ukrajinského ministra obrany Oleksije Reznikova Jurij Sak uvedl, že po zajištění dodávek západních tanků bude teď Ukrajina vyvíjet tlak, aby získala právě i západní stíhačky. „Pokud získáme (západní stíhačky), výhody na bojišti budou přímo obrovské. Nejde jen o F-16. Chceme letouny čtvrté generace,“ vysvětlil Sak.

I poradce ministra obrany poukázal na to, že dříve nesplnitelné požadavky nakonec byly splněny. „Nechtěli nám dát těžké dělostřelectvo, pak nám ho dali. Nechtěli nám dát raketomety Himars, pak se to stalo. Nechtěli nám dát tanky, teď nám je dávají. Kromě jaderných zbraní nezbylo nic, co bychom nezískali,“ řekl Sak.