Na Boha nezbylo místo. Slavné evropské chrámy dusí záplavy turistů

Nedávná večerní mše v kryptě barcelonského chrámu Sagrada Familia měla všechny znaky bohoslužby, od modliteb za nemocné a zesnulé členy farnosti po přání ke jmeninám pro dva věřící v lavicích. Byla však také doprovázena bezpečnostními kontrolami u vstupu, kudy proudili zvědaví turisté a věřící si shora fotili.

Gaudího stále nedokončená katedrála patří k nejnavštěvovanějším památkám v Evropě, příliv turistů v Barceloně a celé jižní Evropě dosahuje předpandemických rekordů a nejslavnější posvátná místa se potýkají s problémem, jak pojmout věřící a zároveň miliony návštěvníků platících za prohlídku umění a architektury.

Když před několika lety příval turistů do barcelonského chrámu dosáhl 2,5 milionu ročně, rozhodlo se arcibiskupství zasáhnout. Zavedlo zastropování počtu návštěvníků, turistické skupiny musí používat bezdrátové audioprůvodce a ostraha turistům trpělivě vysvětluje, aby zachovali ticho.

„Nechceme se dostat na hranu kolapsu. Pracujeme na tom, abychom tomu předešli,“ řekl agentuře AP páter Josep Maria Turull, farář v chrámu Sagrada Familia a ředitel odboru pro cestovní ruch, poutě a svatyně na barcelonské arcidiecézi.

Stále oblíbenější strategií je, aby návštěvníci a věřící byli separováni. Bohoslužby se konají na oddělených místech, v jejich době jsou zakázány prohlídky nebo turisté stojí úplně jiné fronty ke vstupu. Vatikán letos na jaře otevřel oddělenou „cestu“ pro věřící do baziliky svatého Petra, kterou navštíví asi 55 000 turistů denně.

Církev však stále musí řešit palčivý problém jak uprostřed turistického náporu vyvážit role kostelů, aniž by obětovala jejich duchovní účel. „Je to opravdu těžké, protože chcete, aby lidé mohli prožívat svou víru,“ řekl Daniel Olsen, profesor zabývající se výzkumem náboženského turismu.

Odhaduje se, že náboženská místa po celém světě ročně navštíví 330 milionů lidí, což představuje jeden z největších segmentů trhu cestovního ruchu. Turisté přinášejí peníze, které jsou pro údržbu slavných kostelů a chrámů nezbytné, věřící ale potřebují volný přístup.

Problematickou koexistenci turistů a věřících museli řešit také v istanbulské mešitě Hagia Sofia, která byla původně postavena jako křesťanská katedrála a Erdoganova vláda ji před třemi lety předělala z muzea zpět na mešitu.

Nyní si ji mohou návštěvníci prohlédnout zdarma, ale pouze mimo dobu modliteb. Velké mozaiky křesťanských svatých jsou skryty za závěsy a většina mramorové podlahy je pokryta kobercem. „Chtěli bychom, aby to bylo opět muzeum,“ říká mexický turista Ricardo Bravo, který mešitu navštívil se svou rodinou.

„Chrám musí být místem bohoslužeb, a ne zábavním parkem,“ míní Joan Albaiges, který na mše v chrámu Sagrada Familia chodí už šedesát let. Oceňuje, že farnost před několika lety zavedla jednu nedělní vícejazyčnou mši u hlavního oltáře, o 800 volných vstupenek je však takový zájem, že se běžně na několik stovek lidí nedostane a zůstanou před branami.

Někteří kněží poukazují na fakt, že věřících v Evropě ubývá, méně známé kostely zůstávají prázdné a turisté často nejsou obeznámeni s náboženskými tradicemi. „Někteří lidé jdou do katedrály a neuvědomují si, že jsou v kostele. Vidíme to i u národů, které byly dříve většinově křesťanské, ale nyní víra vychládá,“ řekl José Fernández Lago, farář v katedrále v Santiagu de Compostela.

Skvostná katedrála v Galicii každý rok přitahuje statisíce turistů a poutníků přicházejících k hrobu svatého Jakuba. Aby si zachovala roli poutního kostela, nevybírá vstupné, neomezuje počet návštěvníků ani nevyžaduje dodržování pravidel oblékání. V horkém letním ránu tak před sochou svatého Jakuba posetou drahokamy prochází proud poutníků v těsných šortkách nebo propocených turistických tričkách.

Během čtyř denních mší sloužených u hlavního oltáře nejsou prohlídky povoleny a kněží i ostraha neustále žádají návštěvníky, aby ztišili hlas a umožnili ostatním modlit se. „Je to stále těžší,“ říká Juan Sexto, který v ostraze katedrály pracuje už deset let. Před polední mší neustále přistupuje k mikrofonu a žádá o ticho - to však vydrží jen minutu, než nadšení návštěvníci začnou zase brebentit.