Návaly turistů trápí Evropu i svět. Mnohé země zavádějí opatření

Turistické peklo. I tak by se daly jednoduše popsat nejpopulárnější cestovatelské destinace v sezoně a mnohdy i mimo ni. Na jedné straně jsou rekordní příjmy z cestovního ruchu, na straně druhé přeplněná města, poničené památky i příroda a nespokojení místní obyvatelé, kteří mají plné zuby rostoucích nákladů na živobytí ve své domovině i turistů, kteří se neumí chovat.

Turismus se zkrátka vymkl z rukou. Zatímco v roce 1950 každý rok cestovalo po celém svět jen 25 milionů lidí, dnes je to téměř 1,4 miliardy. Jak uvádí web Trend, vývoj překonal i již tak ambiciózní prognózu Světové organizace cestovního ruchu.

Podle Holgera Sickinga, který je zodpovědný za výzkum cestovního ruchu v Osterreich Werbung, nesouvisí overturismus jen s množstvím turistů, ale také s jejich povahou. „Nízké náklady na letenky například umožňují, aby velké skupiny mladých Londýňanů letěly do Prahy na víkend a levně se tam opíjely. Tito turisté jsou místními obyvateli vnímáni jinak, než ti, kteří žijí v luxusních hotelích a investují peníze do drahého jídla nebo kultury,“ vysvětlil Sicking.

Overturismus však nepohánějí jen levnější letenky. Mohou za něj také levnější plavby na výletních lodích, rozvoj platforem pro levný pronájem typu Airbnb nebo masivní sdílení fotografií z kultovních míst na sociálních sítích (viz například článek Pro lajky cokoliv. Turisté se v Černobylu svlékají i do spodního prádla). Situace došla tak daleko, že mnohá z přetěžovaných měst vymýšlejí strategie, jak příliv turistů omezit. Následující evropská města se pokusila o změnu.

Itálie Řím

Ti, kteří si chtějí odpočinout a posedět u Španělských schodů v Římě, budou možná překvapeni. Začátkem srpna totiž městské úřady zavedly zákaz sezení na této památce. Důvodem jsou nejen obavy o její poškození, ale také lidé, kteří se na ní zdržují příliš dlouho a blokují ostatní. Policie tak v těchto dnech naléhá na sedící turisty, aby se postavili a pokračovali v cestě, jinak jim hrozí pokuta v rozmezí od 160 (4 100 Kč) do 400 eur (10 300 Kč).

V Římě to není jediné opatření. V loňském roce město zakázalo pouliční umělce, kteří se oblékali do historických postav, jakou jsou gladiátoři. Rovněž ukončilo prodej alkoholu po 2. hodině a zakázalo vjezd turistických autobusů do centra.

Itálie Benátky

Typické benátské budovy a v pozadí kolosální výletní loď. To je panorama, které lze v Benátkách vyfotografovat každý den. Místní obyvatelé už jsou natolik znechuceni, že proti mohutným výletním lodím začali protestovat. Podle listu Financial Times italské úřady rozhodly o tom, že velké výletní lodě nebudou moci od září plout do některých kanálů v centru Benátek. Hlavními argumenty jsou obavy ze znečištění ovzduší a poškození mořské fauny a flory. Kritici však upozorňují, že tím se problém přeplnění nevyřeší.

Španělsko Barcelona

Nádherné pláže a módní města. I tak se prezentuje Španělsko ve snaze přilákat více turistů. Některá města na to už ale začínají doplácet. Příkladem je Barcelona, kde vedl nárůst návštěvníků k poklesu místních obyvatel, kteří byli vytlačeni rostoucími náklady na jídlo a nájem. Starosta Barcelony kvůli tomu začal vyhrožovat zastavením výletních lodí a omezením rozšíření tamního letiště.

Chorvatsko Dubrovník

Chorvatský Dubrovník vždy přitahoval turisty. Od doby, kdy se ale objevil kultovní seriál „Hra o trůny“, je množství turistů neúnosné. Například v roce 2019 město navštívilo 700 tisíc lidí, což je o 20 procent více než v roce 2018. Uvedlo to chorvatské ministerstvo cestovního ruchu. Město již přijalo opatření k omezení počtu výletních lodí, které mohou kotvit v přístavu. V roce 2020 chce toto opatření ještě rozšířit.

Nizozemsko Giethoorn

Obec Giethoorn, která je často nazývána „nizozemskými Benátkami“, navštěvuje každoročně odhadem 350 tisíc čínských turistů. Přeplnění obce vedlo nizozemskou turistickou radu k zastavení aktivního pokusu přilákat více turistů. V Amsterdamu úředníci přijali opatření, které zakazuje výstavbu nových hotelů a obchodů se suvenýry. Turisté také musí zaplatit pokutu, pokud jsou na veřejnosti přistiženi při pití alkoholu nebo močení.

Francie Paříž

Francie byla v loňském roce vyhlášena jako nejnavštěvovanější turistická destinace na světě. V roce 2018 zemi navštívilo 90 milionů zahraničních návštěvníků. Začátkem července pařížští úředníci oznámili, že plánují zakázat vjezd vyhlídkových autobusů do centra města, aby měli lepší kontrolu nad provozem. Omezení dvoupodlažních autobusů má vstoupit v platnost ještě v tomto roce.

Rakousko Vídeň

V první polovině roku 2019 navštívil rakouské hlavní město rekordní počet turistů. I když to turistická kancelář města ocenila, uznala, že je potřeba něco s nekontrolovatelnými davy udělat. Problémem jsou zejména skupiny turistů, které přijíždějí lodí po Dunaji a ti, kteří ucpávají město během dopravní špičky. Úředníci také zvažují zavedení časových limitů u pronájmů přes platformu Airbnb.

Rakousko Hallstatt

Malebná rakouská vesnice Hallstatt každoročně přiláká přes milion turistů. V Číně se stala natolik populární, že v roce 2012 tam byla postavena její replika. Ačkoliv sláva povzbudila ekonomiku obce, mnozí z 800 obyvatel jsou se záplavou turistů nespokojení. Od roku 2020 budou mít proto turistické autobusy přístup do Hallstattu pouze tehdy, pokud si koupí jízdenku na určitý časový úsek předem.

Maďarsko Budapešť

Budapešť se řadí mezi evropská města, kde má nadměrný turismus jeden z nejhorších dopadů. Místní obyvatelé jsou z hluku a nepořádku, kteří zde turisté způsobují, opravdu rozzlobení. Nejvíce je štvou turisté, kteří do Budapešti přijíždějí za nočním životem. Přestože referendum za omezení provozní doby restaurací selhalo, město slíbilo, že obavy obyvatel bude řešit. Prvním z krků byl zákaz pivních kol v centru.

Dánsko Kodaň

Kodaň přijala několik opatření, aby si udržela svůj titul nejšťastnějšího města na světě. Pro lepší řízení turistů se město pokusilo rozmístit turisty po celém městě, vytvořilo tiché zóny pro obyvatelé v sousedství a zastavilo otevírání nových barů a restaurací v místech, kde už jich několik existuje.

Velká Británie Londýn

Podle BBC je v současnosti v Londýně zaregistrováno více než 80 tisíc pokojů a domů v systému Airbnb. Jejich počet v posledních několika letech prudce stoupl, takže pro místní obyvatelé je mnohem obtížnější najít dostupná místa k životu. Londýn proto zavedl omezení pro majitelé nemovitostí, které jim umožňuje pronajmout celé domy pouze na 90 nocí ročně.

Česko Praha

Pod náporem turistů trpí i Praha. Neprůchodné centrum či bezohledné skupiny turistů na elektrických koloběžkách a kolech jsou jen některé ze strukturálních nedostatků, které místním obyvatelům brání ve spokojeném životě. Novým problémem se v posledních letech staly také ubytovací servery typu Airbnb. Předběžná analýza 100 amerických metropolí naznačila, že Airbnb nese alespoň určitou odpovědnost za prudce rostoucí náklady na bydlení.

Praha přitom patří mezi města, která jsou overturismem ohrožena nejvíce. Podle nové analýzy Destination 2030: Global Cities´Readiness for Tourism Growth, která hodnotí připravenost globálních měst na nárůst počtu turistů, není Praha připravená, protože nevyužívá dostatečně svého potenciálu. To pak vede k řadě negativních důsledků.

Svět Bajkal, Machu Picchu, Maya Bay, Havaj, New York, Island

Overturismus se netýká jen Evropy. Trpí jim mnoho další oblastí po celém světě. Invazi turistů zažívá i slavné jezero Bajkal, které se nachází v jižní Sibiři nebo Machu Picchu, kde mohou turisté strávit jen tři hodiny. Thajská pláž Maya Bay, která se proslavila díky filmu Pláž s Leonardem Dicapriem, musela být kvůli turistům uzavřena až do roku 2021. S náporem turistů bojuje i Havaj, New York, Island a mnoho dalších populárních destinací.