Vazba trvá, řekli Rusové americkému novináři, drželi ho i ve skleněném boxu

Moskevský soud prodloužil vazbu amerického novináře Evana Gershkoviche do konce ledna příštího roku. Korespondenta listu The Wall Street Journal (WSJ) letos v březnu zatkla na Urale ruská tajná služba FSB a obvinila ho ze špionáže, za což mu hrozí až 20 let vězení. Novinář i list vinu odmítají. Je prvním americkým novinářem obviněným v Rusku ze špionáže od roku 1986.