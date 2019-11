Belgičan zemřel následkem kouření e-cigaret. Jde o první evropskou oběť

„Hrál ragby, takže to byl silný hoch. Během jednoho týdne jsem pozoroval, jak se z něj stala troska. Po šestadvaceti dnech v kómatu jsme ho museli pohřbít,“ řekl jeho otec Thierry Pauwaert britskému deníku The Telegraph.



Pauwaert dostal elektronickou cigaretu letos ke svým osmnáctým narozeninám. Brzy poté, na konci září, se u něj začalo projevovat onemocnění plic. Na začátku října mu plíce zcela selhaly a nebyly již schopny samy zajistit okysličení těla. Téměř měsíc strávil muž v umělém spánku, než byl 6. listopadu odpojen od přístrojů.

„Doufám, že smrt mého syna může pomoci zabránit dalším úmrtím spojeným s e-cigaretami,“ dodal jeho otec.



Belgické úřady případ ještě jako smrt následkem kouření neuzavřely. „V tomto okamžiku nemáme žádné jasné vodítko spojující smrt tohoto mladého muže s kouřením e-cigaret,“ uvedl mluvčí belgických Federálních veřejných služeb Jan Eyckmans portálu Politico.

Pauwaertovi doktoři tak mají zatím pouhé podezření, že za nemoc může kouření. Nešlo by však o první případ. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (anglicky Centers for Disease Control and Prevention, zkratka CDC) eviduje 42 smrtí spojených s užíváním e-cigaret. Nejmladší oběti bylo pouhých 17 let.

Počet lidí diagnostikovaných s plicním onemocněním v důsledku kouření e-cigaret ve Spojených státech již přesahuje dva tisíce. Obdobná data pro Evropu nejsou dostupná, žádný případ úmrtí se však v médiích dosud neobjevil.

Proč se kouření e-cigaret takto projevuje, zůstává předmětem zkoumání. CDC poukazuje na formu vitamínu E, který experti v mnoha náplních objevili jako součást konopného oleje. Po jeho přítomnosti nyní pátrají i v náplni, kterou používal Pauwaert, píše belgický server Het Laatste Nieuws.

Lidé v USA umírají kvůli THC, řekl v Rozstřelu obchodník s e-cigaretami: