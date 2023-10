Vezměte si je k sobě sami, řekli Arabové Evropanům o palestinských uprchlících

Egyptský prezident Sísí se vyjádřil zatím nejostřeji ve středu, když prohlásil, že současná válka není zaměřena pouze na boj proti Hamásu, „ale také na pokus dotlačit civilní obyvatele k migraci do Egypta“. Podle něj by tento krok mohl narušit mír v regionu.

Jordánský král Abdalláh II. hovořil o den dříve obdobně. “Je to červená linie. Myslím si, že to je plán některých obvyklých podezřelých, kteří se snaží de facto vytvořit problémy na místě,“ sdělil.

„Žádní uprchlíci v Jordánsku, žádní uprchlíci v Egyptě,“ dodal na tiskové konferenci po setkání s německým kancléřem Olafem Scholzem.

V Jordánsku žijí už tak více než dva miliony palestinských uprchlíků, které konflikty s Izraelem vyhnaly od vzniku židovského státu. Země sice nemá společnou hranici s Pásmem Gazy, ale hraničí se Západním břehem Jordánu, který Izrael z větší části okupuje a kde rovněž narůstají střety mezi Palestinci a izraelskou armádou, případně židovskými osadníky.

„Tak si je vezměte vy“

Deník Financial Times uvedl, že vysoký egyptský představitel řekl svému evropskému protějšku: „Chcete, abychom přijali milion lidí? Tak já je pošlu do Evropy. Tolik vám záleží na lidských právech, no tak si je vezměte“.

„Egypťané jsou opravdu, ale opravdu naštvaní kvůli tlaku, který je na ně vyvíjen, aby přijali uprchlíky,“ sdělil evropský úředník.

Odmítavý postoj hlav arabských zemí k přijetí uprchlíků podle agentury AP pramení z obav, že k nim chce Izrael Palestince vyhostit navždy a zmařit tak požadavky na uznání palestinské státnosti.

Sísí rovněž uvedl, že masový exodus by mohl přivést islámské extremisty na Sinajský poloostrov, odkud by mohli podnikat útoky na Izrael, což by ohrozilo 40 let starou mírovou smlouvu obou zemí. Tvrdil, že kdyby demilitarizovaný palestinský stát vznikl již dávno v rámci jednání, nedošlo by nyní k válce.

Boje podle egyptského prezidenta mohou trvat roky, pokud Izrael bude tvrdit, že Hamás dostatečně nepotlačil. Navrhl tak, aby Izrael, dokud neukončí své vojenské operace, ubytoval uprchlíky v Negevské poušti, která s Pásmem Gazy sousedí.

Izraelská armáda uvedla, že Palestincům, kteří se řídili jejím příkazem k útěku ze severu Gazy do jižní poloviny pásma, bude po skončení války umožněno vrátit se do svých domovů. Přibližně 700 tisíc lidí z odhadovaného počtu 1,1 milionu obyvatel severní části Pásma Gazy se v posledních dnech přesunulo na jih oblasti, řekl serveru The Times of Israel (Tol) nejmenovaný představitel izraelské armády.

V sobotu přes hraniční přechod Rafáh, který Egypt dosud držel uzavřený, do Pásma Gazy začaly jezdit kamiony s humanitární pomocí.