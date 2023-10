Když se na Blízkém východě vrtí psem. Jak média skáčou na lep Pallywoodu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Podobně jako teď Izrael „trefil“ arabskou nemocnici, zaplavil před pár lety Gazu vodou z přehrady ležící poblíž. Oznámili to v únoru 2015 Palestinci, skočily na to agentura AFP, deník Daily Mail (ten líčil třímetrovou vlnu) a další média. Pak musela zprávu stahovat, protože nejenže Izrael Gazu nezatopil, ale poblíž není ani žádná přehrada. Viníkem byla průtrž mračen, ale hodilo se to.