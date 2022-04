USA už Ukrajině dodaly stovky dronů a tisíce raket. Vojáky i cvičí

Nově zveřejněná zpráva o materiálu dodaném z USA na Ukrajinu obsahuje konkrétní počty zaslaných zbraní. O počtech zbraní informuje web CNN.

Podle dokumentu Bidenova administrativa ukrajinské armádě poskytla 1 400 protiletadlových přenosných raketových kompletů Stinger, které americká armáda používá od roku 1981.

Do války USA poslaly také 5 000 protitankových raketových systémů Javelin se samonaváděcím zařízením. Tyto střely si přímo vyžádal prezident Zelenskyj při svém úterním projevu při zasedání Rady bezpečnosti OSN a poslední dodávka javelinů v hodnotě 100 milionů dolarů (2,23 miliard korun) byla z USA odeslána 6. dubna.

Mimo jiné americká administrativa Ukrajině pomohla i dodávkou laserově naváděných raketových střel, bezpilotních průzkumných letounů, zařízení pro noční vidění a kamer s termovizí.

Kromě toho z USA na Ukrajinu odešlo kolem 7 000 dalších protipancéřových střel, 50 milionů kusů munice, 45 tisíc setů ochranné výstroje a stovky miniaturizovaných bezpilotních dronů typu Switchblade. Tyto „kamikaze“ drony posílali Američané na Ukrajinu poprvé už v březnu. Jedná se o malé drony, které unese i jeden voják, sloužící k ničení přesných cílů.

V podstatě to je ručně řízená střela vysílaná do vzduchu z malého „minometu“, která nese bojovou hlavici. Po určitý čas dokáže setrvat ve vzduchu a vyhledávat cíle a následně na ně zaútočit.

Výcvik ve Spojených státech

Právě s těmito drony se nyní ukrajinští vojáci učí zacházet na území USA. Asi dvanáct členů ukrajinské armády do Spojených států dorazilo na dlouho plánovaný vzdělávací program a při této příležitosti se Američané rozhodli poskytnout jim také výcvik k ovládání zmíněných „kamikaze“ dronů, uvedly The New York Times.

„Ujali jsme se té příležitosti, že byli (ukrajinští vojáci) stále v zemi a rozhodli jsme se jim dát pár dní výcviku k Switchblade dronům,“ řekl mluvčí Pentagonu John F. Kirby ve středu.

Ačkoli Ukrajinci předtím tento typ zbraně neměli k dispozici, není jejich ovládání nijak náročné. „Jeden člověk by měl být vhodně připraven na používání Switchblade dronů asi po dvou dnech,“ dodal Kirby.

Ne všechny zbraně uvedené na seznamu na Ukrajinu už dorazily. Jedná se o aktualizaci výzbroje, jejíž zaslání Američané odsouhlasili. Celková hodnota pomoci proudící z USA na Ukrajinu po měsíci a půl války dosáhla 1,7 miliardy dolarů (přes 38 miliard korun).