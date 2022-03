Ukrajinci dostanou americké kamikadze drony, které se vejdou do batohu

Americká vojenská pomoc se řídí základním pravidlem: veškeré zbraňové systémy posílané na Ukrajinu musí být primárně obranného charakteru, manipulace s nimi nesmí vyžadovat příliš dlouhý výcvik a měly by být pokud možno snadno přenosné. Představitelé Pentagonu americkým novinářům ve středu řekli, že prioritou je dostat tyto zbraně na Ukrajinu co nejrychleji, na doplnění svých zásob se americká armáda bude soustředit později.

Ukrajinci během tří týdnů války prokázali, že dokážou velice efektivně zacházet se západními protitankovými střelami Javelin a NLAW. V nejnovějším balíčku vojenské pomoci, kterou ve středu oznámil Joe Biden, proto bude dalších 9 tisíc protitankových zbraní, 800 protiletadlových raket Stinger a také 800 dronů.

Podle zdrojů listu The New York Times Ukrajinci dostanou i malé „kamikadze drony“ Switchblade. V podstatě to je ručně řízená střela vysílaná do vzduchu z malého „minometu“, která nese bojovou hlavici. Po určitý čas dokáže setrvat ve vzduchu a vyhledávat cíle a následně na ně zaútočit.

Američané si tuto „loudavou munici“, jak se v odborných kruzích “sebevražedným“ dronům říká, poprvé ozkoušeli před deseti lety v Afghánistánu. Výhodou strojů Switchblade je, že se vejdou do batohu. Po smontování mají křídla o rozpětí 60 cm, včetně hlavice a vypouštěcího zařízení váží jen 2,5 kilogramu. Elektromotor jim dokáže udělit rychlost až 150 kilometrů v hodině. Výdrž ve vzduchu je až deset minut, maximální dolet deset kilometrů.

Velké bojové drony jako jsou americké stroje Reaper nebo Predator by v tuto chvíli byly Ukrajincům málo platné: jednak by se s nimi dlouho učili zacházet, jednak už mají v arzenálu turecké drony Bayraktar. Ale loudavá munice by mohla představovat velmi efektivní zbraň pro ničení ruských ozbrojených konvojů.

„Tyto drony byly vyvinuty pro naše velitelství speciálních operací a je to přesně ten typ zbraně, který může mít okamžitý efekt na bojišti,“ okomentoval pro The New York Times význam dronů Switchblade někdejší představitel amerického ministerstva obrany Mick Mulroy.