První prezidentská debata bylo rétorické peklo, shodují se analytici

Podle agentury AP byla od počátku patrná nevraživost mezi oběma kandidáty, na podrobnější debaty o rozdílných politických plánech ovšem kvůli neustálému skákání si do řeči a osobním útokům nedošlo.

„Už teď je to nejhorší prezidentská debata, jakou jsem kdy viděl,“ napsal na Twitteru po necelé třetině 90 minutového přenosu profesor historie z Princetonské univerzity Kevin Kruse.

Podobných hodnocení začalo brzy přibývat. AP označila duel za nejchaotičtější debatu prezidentských kandidátů z posledních let, podle deníku The New York Times (NYT) se přenos rychle zvrhl v „rétorickou rvačku“, při níž kandidáti dávali najevo nevídanou míru vzájemného opovržení. Web Politico zase psal o „pekle“, kterým mohli být diváci jedině znechucení.

„Tato debata byla jako celá země: Všichni mluví. Nikdo neposlouchá. Nikdo se nic nedozví. Je to binec,“ dodává zpravodajský web Axios. Střet Trumpa s Bidenem byl podle jeho analýzy plný osočování a neslušného přerušování a v některých momentech byl zcela nesrozumitelný.



Vinu za chaotický průběh večera připisuje Axios i další média hlavně prezidentu Trumpovi. „Během celé 90 minutové debaty Trump opakovaně překřikoval Bidena i moderátora Chrise Wallace z Fox News, čímž zastínil snahu o probírání politických plánů a vysloužil si výtky za porušování pravidel, na nichž se oba volební štáby shodly s cílem zajistit, aby měli oba kandidáti stejný prostor,“ shrnula agentura Reuters.

I podle NYT šéf Bílého domu dohodnutá pravidla ignoroval a odmítal svému oponentovi dopřát jeho dvě minuty určené na odpovědi. Trump ovšem podle deníku během celé debaty nenastínil, jak chce naložit s druhým funkčním obdobím. Místo toho prý ukázal výkon, který lze označit jako „vykřikování svých Twitterových příspěvků na bývalého viceprezidenta Josepha Bidena, zatímco Biden mluvil“.

Některá média vyjadřují pochybnosti, zda byla Trumpova strategie tou správnou. Podle AP sice prezident debatu ovládl, zároveň ale svým počínáním přitahoval pozornost k sobě, ačkoli by potřeboval spíše zvýrazňovat slabiny demokratického kandidáta.

Biden navíc frontální útok a „šikanu“ ze strany Trumpa ustál, píše Politico. Podobně úterní večer hodnotí i zpravodajská společnost BBC, jejíž reportér dokonce označil Bidena za vítěze duelu.

„Jeho hlavním cílem bylo dokázat Američanům, že je schopen ustát tlak, že jeho vyšší věk pro něj není problémem. Musel ukázat, že dokáže přijmout tvrdou ránu a zachovat chladnou hlavu. Tuto laťku se mu převážně dařilo překonávat, ačkoli to bylo přinejmenším částečně dáno tím, že Donald Trump svými neustálými poznámkami a přerušováním nedal bývalému viceprezidentovi mnoho příležitostí k tomu, aby řekl něco, čím by skutečně poškodil svou kampaň,“ píše se v analýze.