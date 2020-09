Trumpa zažalovala jeho neteř, viní ho, že jí upřel dědictví

Žalobu neteř podala u newyorského státního soudu na Manhattanu. V dokumentu prezidenta Trumpa, jeho sestru Maryanne Trumpovou Barryovou a pozůstalost prezidentova bratra Roberta Trumpa, který zemřel v srpnu, viní z podvodu a spiknutí.



Mary Trumpová obvinila prezidenta a další členy rodiny, že jí vyšachovali při přebírání pozůstalosti po jejím dědečkovi Fredu Trumpovi, který byl otcem Donalda Trumpa a zemřel v roce 1999.

„Podvod nebyl jen rodinným byznysem - byl to styl života,“ uvedla Mary Trumpová.



Mary Trumpové bylo 16, když jí v roce 1981 zemřel otec Fred Trump mladší. Podle ní jí zanechal podíly v rodinném podniku, které měli spravovat Donald, Maryanne a Robert Trumpovi.



Podle Mary však trojice sourozenců začala peníze odvádět a lhát o tom, kolik zdědila, aby ji vyšachovala. Pětapadesátiletá Mary Trumpová tvrdí, že podvod nevyšel najevo do října 2018, kdy list The New York Times napsal o svém šetření daňových záležitostí týkajících se Trumpovy rodiny.



V aktuálním prohlášení poskytnutém jejím právním zástupcem doplnila, že jí Trump a další členové rodiny „zradili“. Podle ní totiž spolu „tajně spolupracovali“ s cílem okrást ji a opakovaně jí lhali o hodnotě jejího dědictví, čímž ji přiměli, aby se „vzdala všeho za zlomek skutečné ceny“.



Právníci mlčí

Trumpův právník Jay Sekulow na žádost Reuters o komentář zatím nereagoval. Nereagoval ani někdejší právník Roberta Trumpa.



Mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová uvedla, že „jediný podvod spáchala Mary Trumpová, když nahrála svou příbuznou a opravdu se zdiskreditovala“. Mluvčí přitom patrně odkazovala na nahrávky Trumpovy sestry Barryové Trumpové, která na nich svého bratra v soukromí kritizuje.

V letech 2018 a 2019 záznamy tajně pořídila Mary Trumpová. Zatím se nevyjádřila ani někdejší soudkyně federálního odvolacího soudu Trumpová Barryová.



Mary Trumpová podala žalobu na svého strýce méně než šest týdnů před listopadovými prezidentskými volbami, v nichž bude Trump usilovat o obnovení mandátu.

Žaloba odráží některá obvinění, která Mary Trumpová vznesla ve své nedávno vydané knize Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa).



Další prohřešky Trumpa

Trump se také snaží zabránit manhattanskému prokurátorovi Cyrusu Vanceovi v získání jeho daňových přiznání, které prokuratura požaduje v rámci vyšetřování údajných nekalých praktik v Trumpově firmě The Trump Organization.



Prezident čelí i civilnímu vyšetřování newyorské generální prokurátorky Letitie Jamesové ohledně toho, zda zvyšoval hodnotu svých aktiv k získání půjček a daňových výhod.