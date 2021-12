Koronavirus sužuje New York. Musí se omezit metro i prodejny Apple

V pátek stát New York zaznamenal svůj nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Koronavirová nákaza se za jeden den prokázala u bezmála 50 tisíc lidí.

Snížení počtu jízd newyorského metra potrvá nejméně do čtvrtka. „Nárůst počtu nakažených mezi našimi zaměstnanci kopíruje dění v celkové populaci,“ uvedl šéf provozovatele metra Metropolitan Transportation Authority (MTA) Janno Lieber.

Podle společnosti nejméně 80 procent zaměstnanců má dokončené očkování a zbylí pracovníci se pravidelně testují. Personální situaci by mělo zlepšit opatření, které v pátek schválila guvernérka státu New York Kathy Hochulová.

Podle nových pravidel budou smět zaměstnanci v klíčových sektorech opustit karanténu a vrátit se do práce už pátý den po pozitivním testu na koronavirus.

MTA se však s nedostatkem řidičů a pracovníků potýká již delší dobu. Na konci listopadu deník The New York Times upozornil, že se MTA snaží přesvědčit své bývalé zaměstnance, kteří odešli do důchodu, aby se dočasně vrátili do práce. Za tři měsíce práce jim MTA nabízela plat 35 tisíc dolarů, což je zhruba 770 tisíc korun.

Svůj provoz newyorská hromadná doprava během pandemie omězila několikrát. Počet jízd se ale vrátil na úroveň před pandemií od letošního května. Počet pasažérů ale stále velice zaostává za počty před pandemií.

Kvůli vysokému počtu nakažených v New Yorku se společnost Apple rozhodla uzavřít všech sedm svých obchodů, které má ve městě. Společnost uvedla, že již dříve uzavřela tři své obchody v USA a Kanadě v oblastech, kde se prudce zvýšil výskyt koronavirové infekce.