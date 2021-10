V Číně zadrželi matku dcery, která zemřela po očkování. Chtěla odpovědi

Dvanáctiletá dcera Li Po-i dostala 10. srpna první dávku vakcíny na covid. O dva dny později onemocněla. Zemřela 28. srpna.

Lékaři matce řekli, že dcera zemřela na mozkovou dysfunkci způsobenou septickým šokem. Žena ale toho vysvětlení nechtěla přijmout, uvádí server The South China Morning Post.

„Existující zdravotní materiály nemohou dokázat přímý vztah mezi smrtí a vakcínou. Ťiang Jen-chung ale neuznala tento závěr a požádala o další posudek,“ uvedl právní poradce ženy Li Kuan-ťün.

V září odjela do Pekingu, aby si postěžovala na místní úředníky ohledně toho, jak se staví k jejímu případu. Ti ji varovali, ať přestane se svými žádostmi, jinak ji nechají zatknout.

Nakonec skutečně úřady ženu zadržely. Stejně tak i její sestru, která též požadovala další vyšetření smrti neteře.

„Místní kádry udělají vše, co mohou, včetně uvalení trestů, aby lidem zabránili cestovat do Pekingu kvůli žalobám, protože tam autority brzy uspořádají politické setkání,“ vysvětluje Li, proč se úřady rozhodly zasáhnout. Na začátku listopadu se má konat plenární zasedání Ústředního výboru komunistické strany.

Úředníci zvláště nechtějí, aby nadřízené orgány řešily záležitosti související s pochybeními v boji s pandemií. „Jakékoliv tvrzení, že smrt může být spojena s očkováním, by vytvořila velmi citlivý případ,“ dodává Li.

Není jasné, jakou vakcínu dívka dostala. List The New York Times v červenci reportoval, že několik indonéských zdravotníků zemřelo na covid-19 poté, co byli očkování čínskou vakcínou Sinovac. Ta má podle studií menší účinnost než západní očkovací látky.