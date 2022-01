Omikron dorazil s poštovními zásilkami, věří Čína. Příjemci musejí na test

Čínští představitelé reagují na první případ nákazy variantou omikron, který se objevil v Pekingu. V hlavním městě se nakažlivější variantou nakazil jeden z obyvatel, ačkoli v něm platí přísná protiepidemická opatření.

Infikovaná žena přitom v nedávné době neopustila město, a proto nemohla nákazu do země přivézt. Úřady se tak pustily do vyšetřování kontaktů a pohybů nakažené ženy. Zjistily, že Číňanka obdržela zásilku od společnosti DHL z Kanady, která do Pekingu dorazila přes Hongkong. Vzorky odebrané z obálky a dokumentů pak skutečně potvrdily výskyt koronaviru.

Rázné řešení zavedly úřady v Kantonu na jihu Číny, v průmyslovém a obchodním centru provincie Kuang-tung, kde se protínají dopravní tepny z celé země. Obyvatelé se zde po převzetí zahraniční zásilky musí nechat otestovat. K tomu je vždy vyzve SMS zpráva.

Čínská vláda doporučuje takové objednávky co nejvíce minimalizovat. Pokud lidé i přesto zásilku obdrží, měli by při jejím otevírání dbát na co největší bezpečnost. „Při vybalování buďte opatrní, obal nemačkejte a k otření použijte vlhké hadříky,“ zní oficiální doporučení agentury na ochranu před nemocemi.