Burkinafaští vojáci si natáčeli ubití chlapců, jednomu pustili balvan na hlavu

V polovině února se šestnáctiletý Adama ze severní oblasti Burkiny Faso nevrátil domů. Pak už ho rodina viděla pouze na videu, které se několik dní po jeho zmizení objevilo na sociálních sítích. Adama na něm leží vedle šesti dalších zakrvácených chlapců se svázanýma rukama a většinou svlečených do půl pasu.

Obklopuje je tucet mužů, mnozí ve vojenských uniformách, někteří si chlapce natáčejí na video. Jeden z mužů pouští na Adamovu hlavu velký těžký kámen. To všechno vyvolává mnoho otázek.

Agentura AP v posledních týdnech zkoumala záznam videa i satelitní záběry, a přišla s odpověďmi: zabíjelo se uvnitř vojenské základny asi dva kilometry severozápadně od Ouagadougou, a podíleli se na tom muži s vozy a uniformami příslušníků bezpečnostních sil Burkiny Faso.

Satelitní snímek vojenské základny, kde došlo k násilnostem na chlapcích. (31. března 2023)

Podle AP se na videu objevily dva maskované vozy Toyota Land Cruiser řady 70. Totožný model poskytly Burkině Faso USA spolu s EU v roce 2014, stejně jako vojenský transportér Mercedes-Benz Atego. Čtyři muži na videu navíc měli na levém rameni svých trik burkinafaské vlajky.

Násilí získává etnickou motivaci

Burkinou Faso zmítá násilí spojené s al-Káidou a Islámským státem (IS) již několik let. Konflikt se ve svém principu nemění: IS se domnívá, že Al-Káida není důrazná a odklání se od základních principů svaté války. Al-Káida naopak členy IS líčí jako krvelačné ultraextremisty, kteří porušují islámské právo šaría a poškozují jméno bojovníků svaté války.

Frustrace z neschopnosti vlády potlačit násilí vedla naposledy k dvěma převratům v jednom roce. V lednu byl nejprve sesazen prezident Roch Marc Christian Kaboré, v říjnu pak jeho následovník Paul-Henri Damiba.

Vojenské junty slíbily veškerá povstání potlačit. Damiba před svým svržením sliboval mír a obnovení bezpečnosti za každou cenu.

Realita je však jiná. Podle poslední studie Global Terrorism Index (GTI), analyzující dopad terorismu na jednotlivé státy, je Burkina Faso za rok 2022 na druhém místě. Na paty navíc velmi těsně šlape prvnímu Afghánistánu.

Global Terrorism Index (GTI) Měřítkem pro závěrečné skóre se stávají čtyři ukazatele: počet incidentů, úmrtnost, zranění a množství rukojmích. K měření dopadu terorismu se pak používá pětiletý vážený průměr.

Terčem útoků se navíc stále častěji stává etnická skupina tamních pastevců, známých jako Fulani nebo lidé Fula. „Při zátahových operacích v rámci boje proti terorismu jsou většinou zatýkány fulanské děti, které se starají o dobytek,“ potvrdil agentuře AP Daouda Diallo, generální tajemník tamní skupiny na ochranu lidských práv.

Vojenské junty jsou si toho moc dobře vědomy. Již v lednu slíbil Damiba pastevcům žijícím v lokalitách postižených útoky radikálů napojených na teroristické skupiny obnovení pořádku. Podle údajů Armed Conflict Location & Event Data Project bylo od října do února při útocích, na nichž se podílely bezpečnostní složky Burkiny Faso, zabito téměř 300 těchto civilistů. Před rokem ve stejném období se hovořilo o stovce. „Násilí se také prudce změnilo na etnické, kdy se stále častěji stávají terčem útoků Fulani, včetně dětí,“ doplnil Diallo.

Pod vládou současné junty, vedené Ibrahimem Traorém, která se chopila moci v říjnu, počet vražd i obětí násilí i nadále roste.

Hledání viníka

Nepřehledná situace v celém Sahelu komplikuje přímé označení viníka. Součástí strategie burkinafaské junty je nábor asi 50 000 dobrovolníků, kteří slouží po boku armády. Podle tamních obyvatel ale pouze přispívají k zabíjení civilistů, protože právě tito dobrovolníci obklíčí každého, koho podezřívají z napojení na extremisty.

Obyvatelé Burkiny Faso navíc tvrdí, že navzdory přetrvávajícímu násilí v regionu mají větší strach právě z bezpečnostních složek. Viní je z mimosoudních poprav a zmizení nespočtu dalších osob. Ty vinu odmítají.

AP se vydala přímo za rodinou ubitého chlapce. Jeho strýc novinářům řekl, že Adamu unesly členové bezpečnostních složek. Během rozhovoru také přehrál video, na němž je vidět synovcovo bezvládné tělo. „Nikdo nemůže uniknout smrti, ale záleží na způsobu, jakým zemřeš. Tento způsob smrti je strašný,“ řekl a dodal, že svého synovce poznal podle modrých šortek, které měl na sobě, a také podle jeho těla.

Odborníci na konflikty však tvrdí, že ozbrojenci obvykle nepáchají zvěrstva na dětech, protože se obávají, že by si znepřátelili tamní obyvatelstvo. Jean Emmanuel Ouedraogo, mluvčí burkinafaské vlády, pro AP dodal, že ozbrojenci se navíc často převlékají za bezpečnostní složky a natáčejí své akce, aby z nich obvinili armádu.