Na západě Burkiny Faso zabili ve čtvrtek ozbrojenci 33 lidí

Masakr se odehrál ve čtvrtek večer v jedné z vesnic provincie Mouhoun v západní části země. Těžce ozbrojení střelci při něm podle místních zaútočili na obyvatele na tržišti.

V dubnu se v zemi uskutečnilo několik útoků, které si vždy vyžádaly desítky obětí a zraněných, ať už civilistů, nebo vojáků. Ve velké části země platí výjimečný stav.

Burkinou Faso zmítá násilí spojené s al-Káidou a Islámským státem (IS) již několik let. Konflikt se ve svém principu nemění: IS se domnívá, že Al-Káida není důrazná a odklání se od základních principů svaté války. Al-Káida naopak členy IS líčí jako krvelačné ultraextremisty, kteří porušují islámské právo šaría a poškozují jméno bojovníků svaté války.

Frustrace z neschopnosti vlády potlačit násilí vedla naposledy k dvěma převratům v jednom roce. V lednu byl nejprve sesazen prezident Roch Marc Christian Kaboré, v říjnu pak jeho následovník Paul-Henri Damiba.

Vojenské junty slíbily veškerá povstání potlačit. Damiba před svým svržením sliboval mír a obnovení bezpečnosti za každou cenu.

Realita je však jiná. Podle poslední studie Global Terrorism Index (GTI), analyzující dopad terorismu na jednotlivé státy, je Burkina Faso za rok 2022 na druhém místě. Na paty navíc velmi těsně šlape prvnímu Afghánistánu.

Terčem útoků se navíc stále častěji stává etnická skupina tamních pastevců, známých jako Fulani nebo lidé Fula. „Při zátahových operacích v rámci boje proti terorismu jsou většinou zatýkány fulanské děti, které se starají o dobytek,“ potvrdil agentuře AP Daouda Diallo, generální tajemník tamní skupiny na ochranu lidských práv.

Vojenské junty jsou si toho moc dobře vědomy. Již v lednu slíbil Damiba pastevcům žijícím v lokalitách postižených útoky radikálů napojených na teroristické skupiny obnovení pořádku.

10. dubna 2023

Podle údajů Armed Conflict Location & Event Data Project bylo od října do února při útocích, na nichž se podílely bezpečnostní složky Burkiny Faso, zabito téměř 300 těchto civilistů. Před rokem ve stejném období se hovořilo o stovce. „Násilí se také prudce změnilo na etnické, kdy se stále častěji stávají terčem útoků Fulani, včetně dětí,“ doplnil Diallo.

Pod vládou současné junty, vedené Ibrahimem Traorém, která se chopila moci v říjnu, počet vražd i obětí násilí i nadále roste.