Teroristé proti sobě. Konflikt mezi IS a Al-Káidou se přesunul do Sahelu

IS ve své detailní zprávě o situaci tvrdí, že útoky zahájila skupina Džamáat nusrat al-islám val muslimín (JNIM - Skupina podporující islám a muslimy) napojená na Al-Káidu, která také začala v obou zemích s rozsáhlým náborem nových členů.



Islámský stát se dostal do křížku se skupinami podporovanými Al-Káidou už v minulosti na jiných místech - v Jemenu, Somálsku nebo Sýrii. Bojoval s nimi o vliv, členy i zdroje. V květnu vydal o situaci přehled ve svém týdeníku An-Naba a obsah se zásadně liší od předchozího tvrzení, podle nějž IS v Sahelu s Al-Káidou spolupracuje.

Jejich soupeření může ovlivnit operace radikálů proti místním i zahraničním armádám nasazeným v Sahelu, kde obě skupiny své akce v poslední době stupňují.

V nové zprávě stojí, že lidé Al-Káidy útočí na členy IS v Mali a Burkině Faso. JNIM na rozkaz svých velitelů od dubna shromáždila velký počet bojovníků s cílem útočit na IS. Tato skupina také blokuje dodávky pohonných hmot pro bojovníky IS a vězní místní obyvatele podezírané z podpory Islámského státu.

Stupňování těchto nepřátelských akcí podle Islámského státu souvisí s operacemi proti IS vedenými africkými a francouzskými vojáky v Sahelu a JNIM situace využila k nepřátelským akcím proti IS.

JNIM podle zprávy souhlasila s tím, že bude jednat s malijskou vládou a uzavřela už mír s provládními i protivládními silami a kmeny v Mali. IS chtěl tuto ochotu JNIM k dialogu s vládou využít k propagandě, která měla oslabit pověst Al-Káidy.

Podle zprávy těžké boje obou táborů trvají od 17. dubna. Minulý týden se objevilo prohlášení připisované JNIM. Tvrdí se v něm, že Al-Káida rozhodně odmítla návrh IS na příměří podmíněné tím, že JNIM vyplatí odškodné za zabité bojovníky IS a propustí vězně této skupiny.

Rozkol mezi teroristy

Nejnovější svědectví o bojích mezi IS a Al-Káidou jsou pouze další epizodou jejich soupeření a důvody jsou stále stejné: IS se domnívá, že Al-Káida není důrazná a odklání se od základních principů svaté války. Al-Káida naopak členy IS líčí jako krvelačné ultraextremisty, kteří porušují islámské právo šaría a poškozují jméno bojovníků svaté války.

IS na podporu svého názoru nedávno zveřejnil video, které obsahuje seznam důvodů, proč lze o Al-Káidě a jejích spojencích hovořit jako o odpadlících. IS tento materiál využil jako výzvu ke členům Al-Káidy, aby svou skupinu opustili a připojili se k IS.

Islámský stát také zintenzivnil slovní výpady proti odnoži Al-Káidy působící v Jemenu (AQAP). Obě skupiny tam spolu bojují od roku 2018. Al-Káida podle IS v Mali i Jemenu tajně spolupracuje se sekulárními nebo provládními skupinami a milicemi.

Spory má IS rovněž v Afghánistánu, kde bojuje proti tamnímu Tálibánu. Jeho mírové rozhovory s USA stejně jako ochotu JNIM jednat s vládou v Mali používá IS jako hlavní argument k oslabení pověsti obou skupin v naději, že tím získá bojovníky na svou stranu.

V Sahelu radikálové znásobili své útoky, což vedlo k vytvoření regionálních a mezinárodních aliancí a k vojenské kampani. JNIM se jeví jako jedna ze dvou nejnebezpečnějších odnoží Al-Káidy. Tou druhou je somálská skupina Šabáb.

IS působící v Sahelu si oficiálně říká Západoafrická provincie, ale známý je také pod názvem Islámský stát větší Sahary (ISGS). V Sahelu se rychle zabydlel, i když ke svým aktivitám se tam hlásí až od loňského března. Přihlásil se k množství útoků s velkým počtem obětí armád v Mali, Nigeru a Burkině Faso.

Soupeření a boj s Al-Káidou ovlivní schopnosti obou plánovat útoky proti místním armádám a jejich zahraničním spojencům. Podle zprávy IS jsou boje mezi oběma skupinami prudké a účastní se jich velký počet bojovníků. Dá se také soudit, že početní převahu má JNIM.

Jejich vzájemné soupeření poškozuje pověst obou skupin v regionu a oslabuje jejich schopnost naverbovat nové členy. Získat místní lidi jako spojence pro boj proti znepřáteleným radikálům je těžší než získat je k boji proti vládě nebo cizím vojákům.