Britští nakladatelé cenzurovali knihy. Chtěli potěšit Čínu, kde levně tiskli

Nejnovější kauza se týká dvou nakladatelských značek, Octopus Books, které tvoří součást literárního impéria Hachette, a londýnského nakladatelství Quarto a informoval o ní zpravodajský portál Financial Times (FT) s odvoláním na dvě osoby, které jsou do záležitosti zasvěceny.

Odhalení následuje po sérii kontroverzí týkajících se cenzury v nakladatelském odvětví. V roce 2017 se stali terčem kritiky akademičtí vydavatelé Springer Nature a Cambridge University Press, když vyšlo najevo, že každý z nich blokoval stovky článků, aby k nim uživatelé z Číny neměli přístup.

Důkazy, které získal list Financial Times, nyní poprvé naznačují, že i knihy určené pro západní trh procházejí úpravami, jejichž cílem je potěšit Peking. Od roku 2020 nakladatelství Octopus Books vyškrtlo zmínky o Tchaj-wanu nejméně ze dvou knih. V jednom případě editoři vyškrtli celou pasáž týkající se země. Přestože je Tchaj-wan formálně nezávislým, demokratickým státem, Čína ho stále pokládá za součást svého území.

Během stejného období nakladatelství Quarto, které v roce 2020 vydalo bestseler This Book is Anti-Racist (Tato kniha je antirasistická), vymazalo z různých publikací zmínky o Hongkongu a čínském umělci a disidentovi Aj Wej-wejovi.

V jedné knize byla také změněna národnost lidí z tchajwanské na „východoasijskou“ a ve dvou knihách byly upraveny zmínky o Tibetu, který Čína anektovala v roce 1951, aby to vypadalo, že se jednalo o čínské území.

„Nechápu, proč nakladatelé volí Čínu jako zemi, kde se tiskne nejlevněji, když vědí, že v této zemi panuje cenzura,“ táže se Rose Luqiuová, profesorka univerzity v Hongkongu. Poslední případ je podle ní jasným důkazem, že v rámci co největšího šetření se západní nakladatelé sami dopouštění autocenzury.

Obě zmíněná nakladatelství knihy cenzurovala poté, co jim tiskárny v Číně původní text vrátily s tím, že ho nemohou vytisknout. Čínské tiskárny totiž podléhají mnoha právním omezením v otázce toho, co mohou produkovat a co ne, uvedl Financial Times. Názvy konkrétních cenzurovaných titulů ovšem nechtěly zdroje listu prozradit.

„Nakladatelství Octopus Books s takovou aktivitou na morální úrovni samozřejmě nesouhlasí, nicméně cena za print je pro výrobu knih rozhodující faktor,“ řekl ke kauze jeden ze zaměstnanců nakladatelství Hachette, který ovšem nechtěl být jmenován.