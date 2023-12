Banksyho dílo ukradli jen hodinu poté, co ho umělec v Londýně nainstaloval

Banksy na Instagramu potvrdil, že dílo instalované v londýnském Peckhamu je pravé. Na umělcově stránce na Instagramu se totiž objevil výběr fotografií bez popisku nebo vysvětlení, a to potvrzuje jeho autenticitu. Informaci přinesl deník The Guardian.

Sociální sítě však brzy poté obletělo video zachycující dva muže, jak dílo sundavají a odnášejí ho pryč necelou hodinu poté, co se na ulici objevilo.

Činu na křižovatce ulic Southampton Way a Commercial Way v Peckhamu přihlížejí i další svědci. Když jeden z mužů sundavá značku a utíká s ní pryč, je ze zvukové stopy videa slyšet, jak lidé říkají „panebože“. „Tohle je velká škoda,“ dodává pak další z přihlížejících.

