Za sex s čtrnáctiletou neteří mu uřízla kus přirození a spláchla ho do záchodu

V brazilské metropoli Sao Paulo řešili kuriózní případ. Místní policii se přišla nahlásit 34letá žena s doznáním, že 22. prosince uřízla penis svému o pět let staršímu manželovi poté, co zjistila, že měl pohlavní styk s její 14ti letou neteří. Žena si uříznutý orgán prý vyfotila a pak spláchla do záchodu. A to proto, že se bála, aby si ho muž znovu nenechal přišít.